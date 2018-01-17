إزالة 17حالة تعدٍ على حرم الطريق العام بالجيزة

بدور إبراهيم :قررت محافظة الجيزة إزالة 17 حالة تعدٍ على حرم الطريق العام دون ترك الأبعاد القانونية ودون الحصول على التراخيص اللازمة من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة .وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة انه سيتم تحميل المخالفين نفقات إزالة المخالفات مع تحذيرهم لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

بدور إبراهيم :

قررت محافظة الجيزة إزالة 17 حالة تعدٍ على حرم الطريق العام دون ترك الأبعاد القانونية ودون الحصول على التراخيص اللازمة من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة .

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة انه سيتم تحميل المخالفين نفقات إزالة المخالفات مع تحذيرهم لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

وأضاف الدالي أن المخالفات التي تم رصدها تقع في نطاق مراكز البدرشين والعياط وأوسيم ومنشاة القناطر وأبوالنمرس وأطفيح

وكشف عن أن المخالفات تتنوع ما بين بروز المباني وبناء حجرات بالطوب الاحمر وبناء قواعد خرسانيه بالطوب الاحمر والابيض للشروع في بناء سكن خاص.

واكد المحافظ على استمرار محاصرة مخالفات البناء وتطبيق القانون والتشديد على ضرورة الالتزام بالتراخيص الصادرة وعدم مخالفتها.

