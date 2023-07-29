إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 13 إزالة حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز دسوق على مساحة 1365 مترا، على أملاك الري والصرف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 154 حالة تعد على مساحة 116 ألفا و 63 مترا و20 قيراطا و10 أسهم، حتى أمس 28 يوليو، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه تم إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية بقرى مركزي بلطيم والحامول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجها باستمرار الحملات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وفي السياق نفسه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن انتهاء امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بأداء الطلاب امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، اليوم السبت، موجها بسرعة تصحيح أوراق الطلاب، لاستخراج النتيجة مع مراعاة الدقة، لينال كل طالب حقه، مشيراً إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية بدأت اليوم، وأدى 1987 طالبا امتحانات اللغة العربية والتربية الدينة بالدبلومات الفنية، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات أو شكاوى.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.

وقال وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً أداء 1987 طالبا بالدبلومات الفنية، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الصناعي، بالتعليم الزراعي، والتعليم التجارى، والتعليم الفندقي.