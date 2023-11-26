إزالة 15 حالة تعد على مساحة 1959 مترا مربعا بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (دمنهور – كفر الدوار – وادي النطرون- بدر – رشيد) عن إزالة 15 حالة تعد بمساحة 1959 م2 عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض وأعمدة من الحديد وأسقف صاج وردم حفر و شدات خشبية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا وتنمويا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وأشارت محافظة البحيرة في بيان لها أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 777 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 682 حالة بدمنهور، 19حالة برشيد و76 حالة بأبو حمص وتحرير 55 محضر إشغال.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.