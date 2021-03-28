إزالة 12 حالة تعد على زراعات وأملاك دولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب .

وأكد استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( وادي النطرون – الدلنجات – إدكو – حوش عيسى – كفر الدوار – شبراخيت ) عن إزالة ١٢ حالة تعد على مساحة ٢٤٢٥ م٢ عبارة عن إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بـ ٧ قطع بمساحة ٩٤٠ م٢ بقرى مراقبة الإنطلاق بوادي النطرون .

كما تم إزالة ٦ حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٨٤٠ م٢ بمدينة الدلنجات وقرية كوم زمران، عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، كما تم إزالة فورية لأعمال بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمساحة ٣٧٥ م٢ بقرية ديبونو بإدكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الحجارة البيضاء .

كما تم إزالة حالة تعد على الاراضي الزراعية بمساحة ١٥٠ م٢ بحوش عيسى عبارة عن أسوار طولية بالطوب الأبيض، وإزالة حالة تعد بالمهد بطول ١٠٠ م٢ بقرية البسلقون بكفر الدوار.

كما تم إزالة فورية بمساحة ٢٠ م٢ بعزبة الشاذلي بشبراخيت عبارهدة عن سور مكون من ضلعين خارج الحيز العمراني، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بقرية لقانة.