إزالة 101 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 10 مراكز بالبحيرة

واصلت محافظة البحيرة رصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة عن إزالة 101 حالة تعدٍ على مساحة 16040 م2 بنطاق 10 مراكز عبارة عبارة عن إزالة 42 حالة على الأراضي الزراعية بقريتي كوم زمران والمسين بالدلنجات بمساحة 8669 م2 عبارة عن أعمدة خرسانية ومباني مكونة من اسوار طولية وعرضية.

كما أسفرت الحملة على 13حالة تعد بمساحة 1750 م2 بقرى شرنوب و الأبعادية وزاوية غزال بدمنهور، و 6 حالات بمساحة 1226 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر والابيض وسملات بالمحمودية، و 7 حالات بمساحة 1070 م2 بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات خرسانية وسقف خرسانى.

وأيضا 9 حالات بمساحة 985 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت، والطوب الأحمر وشدات خشبية بإيتاي البارود و 9حالات على الرقعة الزراعية بمساحة 844 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وأعمدة وسملات خرسانية بقرى سيدي غازي وبولينو كوم اشو و زُهرة و بنطاق مدينة كفر الدوار.

وأسفرت الإزالات عن 5 حالات تعد بمساحة 630 م2 عبارة عن أساسات من الطوب الأحمر و الطوب الأبيض وسملات خرسانية برشيد، بالاضافة الى 5 حالات بمساحة 560 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب البلوك بدون سقف بقريتى الامام مالك و الصفا والمروة بوادي النطرون.

فيما أسفرت الازالات عن 4 حالات تعد بمساحة 235 م2 بقرية محلة بشر بشبراخيت، وحالة تعدي بمساحة 71 م2 عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بقرية شابور بكوم حمادة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.