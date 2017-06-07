إزالة نصف العقار المائل بالإسكندرية

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء اليوم من إزالة نصف أدوار العقار المائل بشارع على الخشخانى بالأزاريطة، كما تم إنزال متعلقات جميع شقق العقار وتسليمها لأصحابها، مشيراً إلى أنه سيتم اليوم تسليم الوحدات السكنية للمُتضررين بتعاونيات العامرية، والتى تم فرشها، لافتاً إلى أنه جار العمل فى إزالة باقى العقار تحت إشراف عميد كلية هندسة جامعة الإسكندرية والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قد صرح لـ “المال” بأنه تم تقسيم العقار لقطاعين “أ” و”ب”، موضحاً أن القطاع “أ” هو الأيمن وهو غير المُتكئ على العقار المقابل، يتم البدء به لتجنب حدوث الانهيار وتقليل حدة الميل وتخفيف الأحمال، ومن ثم يتم التخلص من الجزء الأيسر وهو القطاع “ب” وصولاً لإزالة العقار حتى سطح الأرض بطريقة آمنة.

وشدد “سلطان” على جميع العاملين فى الموقع وقوات الأمن بضرورة المحافظة على كل المتعلقات التى يتم استخراجها من العقار أثناء الهدم وتسليمها إلى أصحابها، مؤكدا عليهم وجوب التعامل بمنتهى الهدوء مع الأهالى المتضررين واحتوائهم ومراعاة الوضع الذى يمرون به، مشيرا إلى ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات للخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

على الصعيد ذاته، دعا سلطان المواطنين بعدم التعامل مع العقارات المخالفة بأى شكل من الأشكال لعدم تعريض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر وإهدار أموالهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.