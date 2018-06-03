إزالة مغاسل السيارات غير القانونية في بورسعيد

أماني العزازي أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليمات إلى جميع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بإزالة كافة مغاسل السيارات غير القانونية والمنتشرة في عدد من المناطق بالأحياء والتي تهدر كميات كبيرة من المياه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها نظرا لاستخدامها…

أماني العزازي

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليمات إلى جميع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بإزالة كافة مغاسل السيارات غير القانونية والمنتشرة في عدد من المناطق بالأحياء والتي تهدر كميات كبيرة من المياه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها نظرا لاستخدامها مياه الشرب في غسيل السيارات مشددا علي التعامل بكل حزم تجاة تلك الظاهرة السلبية.

وطالب المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أن تعمل علي إعادة الشكل الجمالي لمحافظة بورسعيد والتي كانت تتميز به مشيرا إلى أهمية تعاون المواطن في تحقيق ذلك الأمر من خلال الالتزام وعدم إقامة أى إشغالات عشوائية.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين المواطنين والأجهزة التنفيذية والتغلب علي أى ظاهرة سلبية تؤثر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد علي عدة مناطق بحي الضواحي رافقة خلالها سعيد رخا رئيس الحي حيث شدد المحافظ على إزالة عدد من مغاسل السيارات بنطاق الحى والتي تقع أسفل العمارات والتي تسببت في تراكم كمية كبيرة من المياه يتم استخدامها من جانب تلك المغاسل في إتلاف الشارع نظرا لاستخدامها بصورة عشوائية مع تكثيف أعمال النظافة في جميع مناطق الحى وإزالة السوق العشوائي الذي يقع بمحيط مديرية التربية والتعليم وكذلك التعامل بكل قوة مع جميع الإشغالات بالحى.