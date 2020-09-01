إزالة مصنع ورق بمساحة 1100 متر لتعديه على أملاك الدولة في البحر الأحمر

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أنه لا تهاون في تنفيذ حالات الإزالة لمخالفات البناء، مشدداً على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وأن 30 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

ولفت إلى أنه تم إزالة مصنع ورق على مساحة 1100 متر لقيام مالكه بالتعدي على أملاك الدولة بمدينة القصير.

وقال المحافظ في تصريح اليوم الثلاثاء إنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لإزالة كافة الحالات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح والتي لا ينطبق عليها شروط القانون وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر بإشراف اللواء محمود أبو عمر مدير الأمن تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى إزالة عدد كبير من التعديات الخاصة بالعديد من المقاهي بمدينة الغردقة، كاشفاً عن شن حملات يومية مكبرة غير مسبوقة بكافة المدن مدعومة بقوات تأمين من مديرية أمن البحر الأحمر لإزالة التعديات ومخالفات البناء، موضحاً أن الوحدات المحلية بكافة المدن بالمحافظة تستقبل طلبات المواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح علي تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وأشاد محافظ البحر الأحمر بجهود مديرية الأمن، مشيراً إلى أن التنسيق المباشر على مدار الساعة مع مدير أمن البحر الأحمر لدعم جميع حملات الإزالة بكل المدن بكل ما تحتاجه من قوات تأمين لتنفيذ القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لكل مواطن يتقدم للتصالح وفقاً للإجراءات القانونية.