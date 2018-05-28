إزالة مساحات الأرز المخالفة بالمبيدات الكيماوية

شكاوى الفلاحين تتوالى من المحافظات

الصاوى أحمد

شنت عدة قطاعات فى الحكومة حملة لإزالة مخالفات الأرز فى عدد من المحافظات وهى الشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية، وذلك باستخدام وسائل كيمائية حارقة مثل المبيدات وكذلك تجريف الأرض فى خطوة لمواجهة خطر زراعة الأرز المخالف فى مهده وعدم السماح بالزراعة.



وقال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، فى تصريحات خاصة لـ”المال ” إنه وصلته استغاثات من مزارعى الدقهلية واجتمع بهم اليوم، بعد تعرض زراعاتهم للأرز لحملات إزالة مكبرة تم فيها استخدام المبيدات الكيماوية فى المشاتل الخاصة بالأرز وهو مايسمى بـ”الحرق ” وذلك لمواجهة احتمالية زراعة الأرز المخالفة.



وتتشكل كل حملة فى المحافظات من وزارة الرى والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية،ويتم تجريف الأرض.



وأوضح “عبد الرحمن ” أنه من بين المحافظات الأكثر تضررا حتى الآن هى الدقهلية والشرقية والبحيرة ودمياط والغربية والقليوبية،مشيرا إلى أن بعض المزارعين زرعوا الأرز بالمخالفة رغم كل التضييق والملاحقة لأنه لا يوجد بديل حيث انتهت زراعة القطن منذ فترة وكذلك زراعة الذرة التى لا يوجد لها دعم من الحكومة لتسويقها.



وقال المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى فى تصريحات له -اليوم – إنه يتم يوميا تنظيم حملات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلنة لزراعتها فى مهدها، وأن هناك غرف عمليات بالمحافظات تعمل على مدار 24 ساعة .

كما أعلنت وزارة الرى عن حرق مشاتل الأرز المخالفة بمواد كيماوية لمنع زراعة الأراضى بالمحصول حيث شنت حملة موسعة شملت تنفيذ 917 حالة إزالة خلال أسبوع بمحافظات الشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الزراعية و الوحدات المحليات وقوات الامن بالمحافظات باستخدام المبيدات والتجريف لتدمير المشاتل المزروعة فى المناطق غير المصرح بها، وتنفيذا لقرار الحكومة بالالتزام بالمساحة المحددة لزراعته والمقدرة بـ 824 ألف فدان.

وتبلغ مساحة الأرز المقننة 824 ألف فدان بزيادة 100ألف فدان عن الذى أعلنته الرى بعد رفع المساحة مجددا تحت ضغوط من المزارعين.



ومن جانبه حذر عادل الغندور الخبير الزراعى من خطورة استخدام المبيدات الكيماوية فى إزالة زراعات الارز المخالفة و التى يتمثل تأثيرها الخطير فى تلويث التربة والمياه التى يتم صرفها على المصارف الزراعية والتى يعاد استخدامها فى رى أراض زراعية أخرى.



وفضل “الغندور ” استخدام طرق أخرى للإزالة و منها الطرق الميكانيكية حفاظا على جودة الاراضى الزراعية، فيما تؤكد وزارة الرى أن المبيدات المستخدمة فى ازالة مشاتل الأزر المخالفة تم تحديدها من قبل وزارة الزراعة وآمنة وفى الحدود المسموح بها لهذا الاستخدام.

وأعلنت وزارتا الزراعة والرى عن خطط جديدة لكبح جماح المحاصيل الشرهة للمياه وأهمها الأرز الذى تقلصت مساحته ،ومن المرشح ان تتعرض محاصيل أخرى مثل الموز والبرسيم لنفس الإجراءات بعد تفاقم مشكلة نقص المياه والزيادة السكانية.