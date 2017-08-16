إزالة مباني مخالفة بحي وسط الإسكندرية

مها يونس: وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية جميع رؤساء الأحياء، بضرورة القضاء على ظاهرة البناء المخالف، وعدم السماح للمقاولين المخالفين بالتمادي في المخالفة، ببيع الوحدات للمواطنين، مؤكدا على أهمية ايقاف تلك الظاهرة التي باتت تهدد أمن و سلامة المواطنين، وتشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحت



مها يونس:



وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية جميع رؤساء الأحياء، بضرورة القضاء على ظاهرة البناء المخالف، وعدم السماح للمقاولين المخالفين بالتمادي في المخالفة، ببيع الوحدات للمواطنين، مؤكدا على أهمية ايقاف تلك الظاهرة التي باتت تهدد أمن و سلامة المواطنين، وتشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية والمواصلات.

من جانبه قام المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط بحملة إزالة العقار الكائن 34 شارع حلمي بهجت بدوي، والصادر له ترخيص بناء إحدي عشر طابقا إلا أن المالك وصل بالبناء حتى الدور الخامس عشر، كما توجهت الحملة لشارع زكريا غنيم، وتم التحفظ علي حديد التسليح المستخدم في أعمال بناء مخالف بالعقارين 123, 127..

ودعى المحافظ المواطنين إلى عدم التعامل سواء بالبيع أو الشراء مع العقارات المخالفة حتى لا تتعرض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما طالب أعضاء مجلس النواب إلى تعديل قانون البناء لتغليظ العقوبة على صاحب العقار، وعلى كل من يشارك في مخالفات البناء، أو يتعامل معها سواء بالبيع أو الشراء أو التأجير .