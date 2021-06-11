إزالة تعديات على أراض زراعية بنطاق 4 مراكز في البحيرة

مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية

شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب .

وأكد على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( وادي النطرون – حوش عيسى – رشيد – بدر ) عن إزالة ٥ حالات تعدي على مساحة ٦٣٠ م٢ عبارة إزالة حالة تعدي بطول ٢٠٠ م٢ بقرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن أعمال إنشاء سور من الطوب البلوك، بالإضافة إزالة حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٥٠ م٢ بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، علاوة على فك شدة خشبية بدور أول علوي على مساحة ١٥٠ م٢ بقرية محلة الأمير برشيد.

وتم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية كانت ممهدة لصب سقف دور أول علوي بدون ترخيص بمساحة ١٠٠ م٢ خارج الحيز بنطاق وحدة أحمد عرابي بمركز بدر ، بالاضافة إلى أنه تم إزالة صبة سقف مخالف بدون ترخيص بمساحة ٣٠ م٢ .

كما تم تنفيذ حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن رفع ٣١٩ حالة إشغال مخالف ما بين ثابت ومتحرك بنطاق شوارع ( عبد السلام الشاذلي – السريع – سيدي عمر – طريق النصر – الساعة – الجمهورية – الأتوبيس – الإمام محمد عبده ) .