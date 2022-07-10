إزالة التعديات والالتزام بذبح الأضاحي داخل المجزر الرسمي في بورسعيد

رفعت محافظة بورسعيد درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم عمل حملات مفاجئة لرصد أي مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تختص برصد أي تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

وشدد على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية،

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مشيرا لأهمية استرجاع املاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، وتوقيع العقوبات على المخالفين، كما وجه رؤساء الأحياء بالمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

مواصلة أعمال رفع الكفاءة

وأصدر المحافظ توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، وتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها لتحقيق المظهر الجمالي والحضاري بمدينة بورسعيد خلال عيد الأضحى المبارك،

وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق – بكل حزم – مع كل أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تزينت لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما شدد على إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق والمتابعة مع رؤساء الأحياء لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا على التأكد من خدمات القري السياحية لتكون على أعلى مستوى.

وفي سياق متصل، أكد محافظ بورسعيد أن مجزر بورسعيد يواصل استقبال المواطنين للقيام بذبح الأضاحي، مشددا على الالتزام بذبح الأضحية في الأماكن المخصصة لها حفاظا على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.