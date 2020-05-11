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إزالة التعديات على 40 فدانًا من أراضي الدولة في العلمين الجديدة

تعديات على مساحة 40 فدانا
خالد الأسمر 6:09 م, الأثنين, 11 مايو 20 6:09 م, الأثنين, 11 مايو 20

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قال المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن الحملة المكبرة التي شنها جهاز المدينة بالتعاون مع شرطة التعمير أسفرت عن إزالة التعديات على مساحة 40 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة، والواقعة تحت ولاية جهاز المدينة.

إزالة التعديات عن كامل مساحة الأرض

وأضاف عبد الغني خلال تصريحات له، أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات عن كامل مساحة الأرض.

لافتا إلى أن التعديات التي تمت إزالتها تمثلت في إقامة مبانٍ عشوائية بعدة مناطق، بهدف الاستحواذ على الأراضي المملوكة للدولة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي.

استمرار شن حملات إزالة المخالفات

وأشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم استمرار شن حملات إزالة التعديات والمخالفات، وذلك في إطار استرجاع حق الدولة وردع المعتدين، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، في ارتكاب مخالفات.

عن العلمين الجديدة

وتقع مدينة العلمين الجديدة هي بمحافظة محافظة مطروح، وتعتبر من مدن الجيل الرابع، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48130.82 فدان، وعدد سكانها المستهدف حوالي 2 مليون نسمة.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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