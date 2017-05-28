إزالة التعديات على 150 ألف فدان بالعلمين

معتز محمود

بدأت منذ صباح اليوم الأحد حملة أمنية مكبرة يقودها اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالتعاون بين مديرية أمن مطروح والمنطقة الشمالية العسكرية ومجلس مدينة العلمين لإزالة التعديات على 150 الف فدان بمنطقة المغرة بالعلمين.

وتقع منطقة المغرة بالعلمين والتي ضمن مشروع استزراع المليون ونصف المليون فدان مطروح بالعلمين،وكانت من احد اسباب غضب الرئيس على استمرار حالات وضع اليد والتعدى على اراضى الدولة عقب استماعه لشرح من رئيس شركة الريف المصرى عاطر حنورة عن بعض التعديات فى تلك المنطقة.

ومن جانبه صرح اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بأن الحملات ازالة التعديات التي بدأت ومستمرون فيها تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على أملاك الدولة مع عودة سلطة القانون وهيبة الدولة، وحماية أراضي الدولة من اجل المشروعات التنموية والأجيال القادمة.