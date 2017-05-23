إزالة التعديات على مليون متر و48 فدانًا بأراضي الإصلاح الزراعي

الصاوى أحمدأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جملة الإزالات التي تمت على أراضي الدولة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي بلغت حتى الآن نحو مليون و138 ألفاً و688م2 من أراضي المباني، و48 فدانًا و20 قيراطًا و7 أسهم من الأراضي، وذلك بواقع 4427 قرار إزالة.وقالت الوزارة، في بيان صدر، ا

الصاوى أحمد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جملة الإزالات التي تمت على أراضي الدولة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي بلغت حتى الآن نحو مليون و138 ألفاً و688م2 من أراضي المباني، و48 فدانًا و20 قيراطًا و7 أسهم من الأراضي، وذلك بواقع 4427 قرار إزالة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، إنه تمت إزالة 128 ألفًا و570 م2، بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن 990 ألفًا و451 م2، بمحافظة البحيرة، و1512 م2 بمحافظة كفر الشيخ، و180 م2 بمحافظة الشرقية، و14 قيراطا بمحافظة القليوبية بواقع 4 حالات، حيث يجرى حاليًا استكمال عمليات الحصر بها، فضلا عن 35 فدانا بمحافظة الجيزة، و800 م٢ بمحافظة الفيوم، و7 فدادين و3 قراريط و1 سهم بمحافظة المنيا، و15 قيراطا و2 سهم بمحافظة أسوان.