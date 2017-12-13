إزالة التعديات على مسطح حوض الأشراف الأثري بأبي قير

مها يونس شنّ حي ثان المنتزه حملة مكبرة تحت إشراف اللواء عادل سلامة، رئيس الحي، تم خلالها تنفيذ 2 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة، حيث تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1295 لسنة 2017 الصادر في حق القطعة 13 بشارع مسجد النور من شارع 30 عرامة، والخاص بإزالة الطابق العاشر علوي؛ وذلك لبنائه على عقار قديم ومأهول با

مها يونس





شنّ حي ثان المنتزه حملة مكبرة تحت إشراف اللواء عادل سلامة، رئيس الحي، تم خلالها تنفيذ 2 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة، حيث تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1295 لسنة 2017 الصادر في حق القطعة 13 بشارع مسجد النور من شارع 30 عرامة، والخاص بإزالة الطابق العاشر علوي؛ وذلك لبنائه على عقار قديم ومأهول بالسكان.

كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 844 لسنة 2017، والصادر في حق عقار رقم 4 (عقار البيلي) الكائن في شارع عثمان بن عفان بمنطقة العصافرة بحري، والخاص بإزالة أعمال ديكورات بالواجهة عبارة عن عدد 2 أعمدة جبسية وعليها مثلث شبك مغطى بمحارة جبسية بواجهة العقار.

وقام حي ثان المنتزه بحملة مكبرة تم خلالها تنفيذ القرارات أرقام (6689 لسنة 2017، 3841 لسنة 2017، 4230 لسنة 2017، 5507 لسنة 2017، 6689 مكرر لسنة 2017)، الصادرة في حق قطعة أرض تابعة لهيئة الآثار بحوض أرض الأشراف الأثري بمنطقة آثار أبي قير حول الحمام الروماني، حيث تمت الإزالة على مسطح 1107م2، بحضور لجنة الآثار.

كان قد كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتعامل بكل حسم خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى، والتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكل الأجهزة المعنية وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم وتنفيذ قرارات الإزالة بشدة من أجل الحفاظ على أملاك الدولة وعدم السماح للمقاولين المخالفين بالتمادي في مخالفتهم والتصدي لهم بكل قوة لإيقاف ظاهرة البناء المخالف.