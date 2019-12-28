إزالة إشغالات في مرسى مطروح وصيانة أعمدة إنارة برأس الحكمة

شهدت مدينة مرسى مطروح حملة إزالة إشغالات طريق شملت 4 مقاهي بعد شكاوى المواطنين بالتوازي مع صيانة أعمدة إنارة بمستشفي رأس الحكمة

شهدت مدينة مرسى مطروح حملة إزالة إشغالات بعد شكاوى من المواطنين، بالتوازي مع صيانة أعمدة إنارة برأس الحكمة.

مرسى مطروح تتحفظ على لودر ومعدات بناء مخالفة

وأعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، إزالة إشغالات طريق بمحيط مدرسة المعناوي لعدد 4 مقاهي.

وشملت أيضا التحفظ على لودر ومعدات وأدوات مخالفة بناء بشارع علم الروم، بعد شكاوي.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم ضبط 1200 مخالفة من خلال تنظيم 1180حملة مكبرة خلال 4 أشهر عبارة عن مخالفات إشغال طريق ونظافة بنطاق المدينة.

كما تم بدء أعمال صيانة أعمدة الإنارة بكل من مستشفى رأس الحكمة وشارع السوق بقرية رأس الحكمة.