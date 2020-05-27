إزالة إشغالات الطريق للباعة الجائلين فى وسط مرسى مطروح

تم التحفظ علي الماشية المنتشرة بالشوارع بالإضافة الي ازالة كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة والتي تعيق حركة سير المواطنين وبعد التنبية عليهم أكثر من مرة والتي تساعد علي زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد

قامت أجهزة مدينة مرسى مطروح بجهود لأزالة اشغالات الطريق للباعة الجائلين بعلم الروم ووسط المدينة والتحفظ علي ماشية تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات اشغالات الطريق للباعة الجائلين لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، وذلك مع مناشدة أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمدينة والتنبية علي أصحاب الماشية بعدم تركها بالشوارع حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة

وأعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح عن قيام حملة مكبرة لازالة اشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بشوارع عمر المختار ” السوق القديم ” وعلم الروم من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والادارات المعنية .

التحفظ علي الماشية المنتشرة بالشوارع

وأضاف المعداوي بانه تم التحفظ علي الماشية المنتشرة بالشوارع بالإضافة الي ازالة كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة والتي تعيق حركة سير المواطنين وبعد التنبية عليهم أكثر من مرة والتي تساعد علي زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

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