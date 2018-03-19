إزاحة الستار عن الطائرة الناقلة للمنتخب في المونديال

علي المصرينظمت شركة برزينتيشن سبورت راعية الكرة المصرية، برئاسة محمد كامل حفلا كبيرا مساء اليوم بارض مهبط مطار القاهرة احتفالا بالإعلان عن الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني التي ستقله لروسيا لخوض كاس العالم تلصيف المقبل.جاءت الاحتفالية الكبيرة بمناسبة توقيع شركة مصر للطيران

علي المصري

نظمت شركة برزينتيشن سبورت راعية الكرة المصرية، برئاسة محمد كامل حفلا كبيرا مساء اليوم بارض مهبط مطار القاهرة احتفالا بالإعلان عن الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني التي ستقله لروسيا لخوض كاس العالم تلصيف المقبل.

جاءت الاحتفالية الكبيرة بمناسبة توقيع شركة مصر للطيران اتفاقية تكون بموجبها الناقل الرسمى للمنتخب المصري، بعد منافسة مع شركات طيران خاصة.

وحضر الحفل الذي أقيم بسرادق كبير أمام صالة رقم 4، المخصصة لكبار رجال الأعمال والطائرات الخاصة، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، و شريف فتحي وزير الطيران المدني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، واعضاء مجلس اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وتم عرض الطائرة التي تم إعدادها وتخصيصها لنقل بعثة المنتخب القومي خلال رحلاته الخارجية وهي من طراز بوينج 737، حيث تم وضع صور بعض لاعبي منتخب مصر والارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة عليها، بالاضافة الي لوجوهات الرعاة.