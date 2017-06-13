إريكسون: 2.6 مليار مشترك فى خدمات الموبايل إنترنت 2022

المال – خاصتوقعت شركة إريكسون لحلول الاتصالات استمرار النمو السريع فى مجال الاتصالات المتنقلة، وذلك على ضوء توقع ارتفاع حركة البيانات المتنقلة عالمياً بمعدل 8 مرات عن المعدل الحالى بحلول العام 2022.وقالت الشركة فى بيان صحفى اليوم أن السنوات الست المقبلة ستشهد إضافة 2.6 مليار م

المال – خاص

توقعت شركة إريكسون لحلول الاتصالات استمرار النمو السريع فى مجال الاتصالات المتنقلة، وذلك على ضوء توقع ارتفاع حركة البيانات المتنقلة عالمياً بمعدل 8 مرات عن المعدل الحالى بحلول العام 2022.

وقالت الشركة فى بيان صحفى اليوم أن السنوات الست المقبلة ستشهد إضافة 2.6 مليار مشترك جديد إلى شبكات الاتصال المحمول من النطاق العريض، بمعدل مليون شخص يومياً، وهو عدد كاف لملء مقاعد ستاد مخصص لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم (بقدرة استيعابية 50000) لعشرين مرة في يوم واحد، وهو ذات العدد الذي تجمع في ساحة تايم سكوير بنيويورك لاستقبال العام الجديد 2017.

وأضافت: يعتبر ارتفاع عدد مستخدمى الهواتف الذكية والنفاذ السهل لخدمات الانترنت المتنقلة من أهم الأسباب المؤدية لارتفاع حركة البيانات وقد قامت اريكسون بتحليل ” حركة بيانات الاتصالات المتنقلة فى الهواتف الذكية” فى إطار “حركة بيانات الاتصالات المتنقلة” لشرح هذا التوجه بطريقة واضحة.

ومن المتوقع بنهاية عام 2022، ارتفاع حركة البيانات بمعدل 9 مرات لتبلغ 66 إكزابايت فى الشهر الواحد.

وقال نيكلاس هيوفلدوب، رئيس الوحدة الاستراتيجية ورئيس وحدة التكنولوجيا والأعمال الناشئة بإريكسون: “إن تقرير الاتصالات المتنقلة الذى أطلقناه مؤخراً، يظهر الأرقام وحقيقة هذا الاتجاه فى مجال الاتصالات المتنقلة وكيفية تأثيره على حياتنا اليومية والحياة العملية الصناعية، ويظهر الزيادة فى اشتراكات الجيل الرابع 4G بشكل أسرع من أى وقت مضى، ويظهر حركة نمو لم نشهدها منذ عام 2013”.

وأضاف هيوفلدوب:” انا متحمس بشكل خاص لرؤية الخطوات الرئيسية فى الصناعة بما في ذلك انتشار الجيل الخامس في وقت مبكر، فإننا نتوقع أن يؤدي ذلك على أكثر من نصف مليار مشترك بالجيل الخامس 5G أي ما يعادل 15% من سكان العالم بحلول عام 2022″.

وفيما يخص مجال الأعمال، يتضمن تقرير الاتصالات المتنقلة العديد من المقالات حول الانترنت للجميع، تغطية واسعة النطاق لإنترنت الأشياء في المدن، والتحكم بالمركبات عن بعد بفضل تقنية الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشتركين بشبكة تقنية الجيل الخامس عام 2022 حوالي 500 مليون مشترك، دون احتساب أجهزة ‘نترنت الأشياء المتصلة لذا فمن المتوقع أن تغطى تقنية الجيل الخامس حاجة 15% من سكان العالم.