إريكسون: نمو حركة البيانات المتنقلة 8 مرات فى 2022‎

المال – خاص

توقعت رافية إبراهيم، رئيس شركة إريكسون لحلول الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو حركة البيانات المتنقلة بمعدل 8 مرات بحلول نهاية عام 2022، موضحًا أنه استناداً إلى المقاييس الحديثة في شبكات المشغلين، أدى النمو القوي الذي فاق التوقعات السابقة إلى إجراء تعديلات كبيرة لناحية التوقعات، نظراً لزيادة استهلاك البيانات في أمريكا الشمالية وشمال شرق آسيا، بالتزامن مع إطلاق تقنية VoLTE في الصين والهند مما أدى إلى حدوث هذا النمو الهائل.



وقالت إبراهيم، فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، إن أسواق أمريكا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية تعتبر رائدة في مجال تقنية الجيل الرابع (LTE)، وصممت شبكات واسعة النطاق لتأمين تقنية LTE للعملاء، إضافة إلى توافر الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية LTE على نطاق واسع، ويتميز المشغلون في هذه الأسواق بتطورهم وتقدمهم واهتمامهم بنشر أحدث التقنيات المتاحة للشبكة، لتمكين عمليات الشبكة فعالة لناحية التكلفة وتمكين خدمات عالية الجودة للمستخدمين وذلك للمحافظة على قدرتها التنافسية.



وأكدت إبراهيم أنه يطلق على الحلول المتعلقة بالبنية التحتية لشركة إريكسون الخاصة بالصوت المدمج عبر واي-فاي، والذي سيتم دعمه لاستخدامه في الأجهزة التجارية اسم “إتصال الواي فاي من إريكسون”إضافة إلى العديد من المسميات الأخرى المتوافرة في السوق مثل “الصوت عبر واي فاي” وما شابه ذلك، إلا أن العديد من المشغلين الآن يستخدمون تسمية خدمة اتصال الواي فاي.



وتابعت: “هناك العديد من التطبيقات الصوتية عبر الإنترنت في السوق والتي يمكن تنزيلها لإجراء مكالمات عبر واي فاي (كالسكايب) ولكن هذه التطبيقات ليست جزءاً من اتصال واي فاي الأصلي، ولكنها تعتبر خدمة صوتية عالية الجودة إن هذا النوع من الخدمات لا يضمن منح العملاء تجربة عالية الجودة ويمكن للمستخدمين الاتصال بمستخدمين آخرين يمتلكون نفس التطبيق المثبت على هواتفهم”.



بالإضافة توافر خدمات شبه أصلية، يثبتها المشغلون مسبقًا من خلال تطبيقات صوتية عبر الإنترنت على الهواتف الذكية، والتي يقدمها العديد من المشغلين لعملائهم منذ عدة سنوات خلت على هواتف أندرويد، إلا أن هذه الخدمات ليست مدعومة من بوابة حزمة البيانات المتطورة أو الجيل الثالث من مشروع الشراكة 3GPP كما أنها لا تدعم خدمة الانتقال الصوتي من شبكة LTE إلى شبكة الواي فاي.



ونهت أنه يمكن للعملاء باستخدام تطبيقات اتصال واي فاي الأصلي، إجراء مكالمات هاتفية بنفس الطريقة التي يستخدمون فيها هواتفهم الذكية باستخدام رقم الهاتف الموجود على شريحة المشغل، أي بإمكانهم إجراء المكالمات من برنامج الاتصال الموجود في الهاتف، ولم يعد العملاء لإضاعة الوقت وتحمل عناء تثبيت أي تطبيق خاص بهذا الموضوع في الهاتف، حيث يعتبر اتصال واي فاي مكالمة هاتفية عادية كغيرها من المكالمات.