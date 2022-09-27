إريكسون تُعين هاكان سارفيل رئيسا للشركة فى السعودية ومصر

أعلنت شركة إريكسون تعيين “هاكان سارفيل” في منصب نائب رئيس الشركة ورئيس وحدة عملاء “stc” ورئيس إريكسون السعودية ومصر، وذلك اعتبارًا من يوم 26 سبتمبر 2022.

يمتلك هاكان خبرة طويلة تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية الرفيعة في قطاعات عدة مثل تطوير المنتجات والمبيعات والتسليم وتطوير الأعمال في جميع أنحاء آسيا وأوروبا.

كما شغل هاكان سابقًا منصب رئيس وحدة العملاء في كوريا، قبل تعيينه رئيسًا لوحدة العملاء stc ورئيس إريكسون السعودية ومصر.

وعلى مدار 19 عامًا شغل مناصب متعددة في المبيعات والتسليم والتسويق والاتصالات، كما عمل في ماليزيا والصين واليابان وتايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

يُذكر أن هاكان عمل لمدة 13 عامًا في المقر الرئيسي لشركة إريكسون بالسويد في مجالات البحث والتطوير وإدارة المشاريع وإدارة المنتجات، وذلك قبل تولّيه منصبه في آسيا، وتحديدًا في كوريا، وهو سوق عُرف بوجود أكبر كثافة لمشتركي خدمة الـ”5G” في العالم.

واستطاع هاكان، خلال فترة عمله في كوريا، تقديم أداء متميز في مجال تقديم خدمات الاتصالات وأثبت كفاءة في تلبية متطلبات السوق المتزايدة باستمرار، وتخطّي التوقعات من حيث حالات الاستخدام الجديدة والتقدم التكنولوجي.

وقال هاكان، تعقيبًا على منصبه الجديد: “إنه لشرفٌ كبير أن يتم تعييني نائبًا للرئيس ورئيسًا لوحدة العملاء stc في إريكسون المملكة العربية السعودية ومصر”،

مضيفًا: “تُعد المملكة العربية السعودية في الطليعة في مجال الابتكارات التكنولوجية الذي يشهد نموًّا سريعًا، فضلًا عن الفرص والمشاريع الواعدة التي تنفذها في إطار تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

وتابع قائلًا: “كما يُمثل قطاع التكنولوجيا في مصر حجز الزاوية لمستقبل مُشرق في الوقت الذي تقف فيه البلاد على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة في ظل رؤية مصر 2030، وبالتالي فأنا أتوقع مستقبل مشرق ومزدهر، ولذا أنا متحمس للعمل مع عملائنا وقيادة رحلة إريكسون والمساهمات في كلا البلدين”.

تجدر الإشارة إلى أن هاكان سيتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًّا له يقطن فيها برفقة عائلته.