إريكسون تنشئ مركز بحث وتطوير للجيل الخامس فى روسيا‎

المال – خاصكشف بورج إيخولم، الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون لحلول الاتصالات، عن إنشاء مركز جديد للبحث والتطوير في روسيا يركز على دور تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.وقال إيخولم، فى بيان صحفى، اليوم الأحد: "تبذل إريكسون جهوداً جبارة في الوقت الحالي لإطلاق تقنية الجيل الخامس وسيشكل النطاق ا

المال – خاص

كشف بورج إيخولم، الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون لحلول الاتصالات، عن إنشاء مركز جديد للبحث والتطوير في روسيا يركز على دور تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وقال إيخولم، فى بيان صحفى، اليوم الأحد: “تبذل إريكسون جهوداً جبارة في الوقت الحالي لإطلاق تقنية الجيل الخامس وسيشكل النطاق العريض المتنقل المتطور أول حالة تجارية في إطار تقنية الجيل الخامس، مما سيمكن مزودي الخدمات من زيادة حركة نقل البيانات بمعدل مرتين كل 18 شهرًا، كما ستوفر تقنية الجيل الخامس إمكانات جديدة لناحية السكون المنخفض وعمر البطارية الطويل ويعتبر هذا الأمر على قدر كبير من الأهمية، لا سيما لتقنيات إنترنت الأشياء، الذي يعتبر محور هذا الاهتمام”.

وأضاف أن إريكسون تتوقع توفر 20 مليار جهاز متصل بإنترنت الأشياء حول العالم بحلول عام 2023، مؤكدًا أنه مع وجود العديد من الأجهزة المتصلة فإن الاعتماد على شبكة الواي فاي لن يؤدي إلى توفير الموثوقية المطلوبة، مما يدفع الحاجة للحصول على طيف مرخّص مهم.

وقال إن المركز سيستفيد من ريادة إريكسون في مجال التكنولوجيا بما في ذلك سوق مسرعات تقنيات إنترنت الأشياء ومنصة تقنية الجيل الخامس المحسنة، والتي ستسمح لمزودي الخدمات بإطلاق تقنية الجيل الخامس ابتداءً من الربع الرابع من عام 2018.

وذكر أن العديد من الوجوه التي نراها هنا اليوم ستغير طريقة عملنا، وحياتنا الاجتماعية، والذين سيكونون أيضًا جزءًا من المنظومة العالمية لإنترنت الأشياء وتقنية الجيل الخامس للبحث والتطوير، ويتضمن التعاون مع الشركاء مزودي الخدمات والشركاء الصناعيين والجامعات من الرائع رؤية طلاب جامعة إنوبوليس حاضرين معنا اليوم في هذه المرحلة المتطورة التي يشهدها القطاع.

وأشاد بدعم حكومة تتارستان وإدارة مدينة إنوبوليس مشيدا أيضا بدور شركائنا في “م تي إس” الذين نتشارك معهم تاريخ طويل من النجاح والإنجازات.