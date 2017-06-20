إريكسون تمنح فريقا هنديا جائزة العام للابتكار

أعلنت أريكسون لحلول الاتصالات عن فوز فريق عمل سناب، من المعهد الهندي للتكنولوجيا في روركي، بجائزتها المخصصة للابتكار عام 2017.

أما المركز الثاني فكان من نصيب مركز إنجيما، بالمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، يهدف مركز إنجيما إلى التخفيف من الضرر الناتج عن التسوس الذي يصيب مخزون الأرز من خلال ابتكار جهاز يمكنه اكتشاف حشرات السوس ومدى الضرر الذي سببته ومن ثم رش المبيدات بما بتناسب مع الوضع.

والمركز الثالث لمركز فودجريد من جامعة آلتو بفنلندا،و يعمل مركز فودجريد على توسيع مجال الزراعة في المدن وتقليص المسافات بين المزارع والمستهلك من خلال بناء منصة اجتماعية وتجارية لربط المزارعين ومالكي المزارع والحقول بالمستهلكين مباشرة.

وقد حفز موضوع الجائزة لهذا العام “مستقبل الطعام” الطلاب حول العالم لإكتشاف دور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في تحويل الطرق التي يتم بها إنتاج، ونقل، وتوزيع واستهلاك الطعام.

من المتوقع أن يصل عدد سكان الأرض إلى 9.6 مليار انسان بحلول العام 2050، ما يجعل تأمين الغذاء واستدامته من أكبر التحديات التي نواجهها على الصعيد العالمي، إضافة إلى الحرص على تحسين وتعزيز حياة البشر وصحتهم على كوكب الأرض.

وقال بورية إيكهولم، الرئيس والمدير التنفيذى لاريكسون العالمية: “مع ارتفاع عدد سكان الأرض فإن التحدي الأكبر يتمثل في القضاء على الجوع، وتلعب هذه المسابقة دوراً في اكتشاف التكنولوجيات الحديثة لتحسين نوعية حياتنا، وتعزيز نوعية انتاج واستهلاك الطعام. ونحن مستمرون في ريادة ورعاية الابتكار وتكريس جهودنا لرعاية المنظومة العالمية الداعمة له.”



