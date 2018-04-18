إريكسون تكشف أحدث استراتيجياتها لتقنية الجيل الخامس‎

المال- خاص أطلقت شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) أحدث استراتيجيتها في مجال تقنية الجيل الخامس خلال فعاليات مؤتمر تقنية الجيل الخامس في الشرق الأوسط وإفريقيا 2018 بدبي.ونظمت اريكسون جلسة نقاش رئيسية محورها المستقبل المتصل بتقنية الجيل الخامس، إضافة إلى مشاركتها في جلسة نقاشية رئي

المال- خاص

أطلقت شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) أحدث استراتيجيتها في مجال تقنية الجيل الخامس خلال فعاليات مؤتمر تقنية الجيل الخامس في الشرق الأوسط وإفريقيا 2018 بدبي.

ونظمت اريكسون جلسة نقاش رئيسية محورها المستقبل المتصل بتقنية الجيل الخامس، إضافة إلى مشاركتها في جلسة نقاشية رئيسية حول حقائق واستراتيجيات نشر تقنية الجيل الخامس، إضافة إلى تعاونها مع العملاء واللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع من جميع أنحاء المنطقة خلال فعاليات المؤتمر.

وتعمل اريكسون حالياً على تصميم تقنية الجيل الخامس لتتوافق مع فرص الأعمال المستقبلية ونظرًا لما يتمتع به مزودو الخدمات من رؤى واسعة وعميقة على مستوى القطاع إضافة إلى القدرات الاستثنائية للشبكات، يمكن لمزودي الخدمات مواجهة التحدي المتمثل في النمو الهائل لحركة البيانات مع تمكين حالات استخدام جديدة كلياً.

وتتصدر الشبكات الأولوية في مجال تطوير وإطلاق تقنية الجيل الخامس، الأمر الذي دفع إريكسون لمساندة العملاء لتطوير شبكاتهم بسلاسة، ومواجهة التحديات الحالية وإعدادهم لإطلاق تقنية الجيل الخامس. ويتميز نظام تقنية الجيل الخامس من اريكسون بأنه معياري، ومصمم لتحقيق قيمة إضافية على المدى الطويل.

تتوقع إريكسون، بحلول عام 2026 أن يحقق المشغلون ايرادات قد تصل قيمتها إلى 619 مليار دولار أمريكي عبر استثمار تقنية الجيل الخامس في عملية التحول الرقمي للقطاع.

يجمع هذا المؤتمر الذي عقد مؤخرا مشغلي الاتصالات ومزودي الحلول والجهات التنظيمية والجهات المتخصصة بإنترنت الأشياء من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد حالات الاستخدام الأساسية ومناقشة نماذج الأعمال الجديدة وريادة ثورة الاتصالات نحو تقنية الجيل الرابع المتقدم A وتقنيات انترنت الأشياء والمدن الذكية وتقنية الجيل الخامس