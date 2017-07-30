إريكسون تفتح باب التقديم لحضانتها التكنولوجية ‎ 24يوليو

المال – خاص أعلنت شركة أريكسون لحلول الاتصالات، عن فتح باب التقدم للحاضنة المخصصة لمشاريع استثمارات رأس المال والتكنولوجيا عبر الشبكة العالمية "لجراج "إريكسون قبل تاريخ 23 أغسطس 2017. وتم تأسيس إريكسون "جراج" لتكون حاضنة داخلية لاستكشاف الفرص الهادفة لتطوير نماذج ملموسة فى مناطق

المال – خاص

أعلنت شركة أريكسون لحلول الاتصالات، عن فتح باب التقدم للحاضنة المخصصة لمشاريع استثمارات رأس المال والتكنولوجيا عبر الشبكة العالمية “لجراج “إريكسون قبل تاريخ 23 أغسطس 2017.

وتم تأسيس إريكسون “جراج” لتكون حاضنة داخلية لاستكشاف الفرص الهادفة لتطوير نماذج ملموسة فى مناطق جديدة بالتعاون مع الشركاء.

تتعاون “جراج” إريكسون حالياً مع كابيتال A بارتنرز (CAP A)، وشريكها الشمالى “سيد فاند”، وبوترفلى فينتوريس، لإطلاق تحدى الشركات الصغيرة لعام 2017.

وسيتم قبول الطلبات من تاريخ 24 يوليو وحتى 23 أغسطس، وسوف يتوجه المتأهلون النهائيون مع “دراجون دن” من تانيا مارفين هورويتز، المؤسس المشارك والشريك الإداري، الشريك (CAP A)، وبوترفلى فينتوريس، وبورية إيكهولم، الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة إريكسون وفيل هيكينين، الشريك، فى بوترفلى فينتوريس.



