إريكسون تشارك في تنفيذ أكبر مشاريع التحول الرقمي

المال - خاص أصبحت إريكسون عضواً في الاتحاد الذي ترأسه شركة زين في الكويت، ويتمثل دوره في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الضخم للمرافق المحلية، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2024، وبوصفها الشريك التكنولوجي الوحيد، ستقوم إريكسون بنشر حلول قياس ذكية جديدة. وتسهل حلول الشركات والفوترة السحابية التي

المال – خاص

أصبحت إريكسون عضواً في الاتحاد الذي ترأسه شركة زين في الكويت، ويتمثل دوره في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الضخم للمرافق المحلية، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2024، وبوصفها الشريك التكنولوجي الوحيد، ستقوم إريكسون بنشر حلول قياس ذكية جديدة.

وتسهل حلول الشركات والفوترة السحابية التي سيطبّقها الاتحاد، جمع الإيرادات من قبل وزارة الكهرباء والماء وتوزيع الطاقة خلال السنوات القادمة، كما ستساهم في تحسين دقة الفواتير ومنح العملاء فرصة النفاذ إلى المعلومات الخاصة بالاستخدام بشكل مباشر، وسيتم في إطار هذا المشروع ربط 800,000 عداد ذكي جديد للكهرباء والمياه عبر بُنية زين التحتية المُطورة.

إضافة إلى ذلك، ستساهم منصة إريكسون العابرة للقطاعات والمتعددة الخدمات في رقمنة القنوات لتمكين المستهلكين من التفاعل، وتقديم خدمات مخصصة وسهلة الاستعمال لجميع أنواع الأجهزة عبر بوابات الخدمة الذاتية وستوفر حلول إريكسون الإضافية ميزات مهمة لمجالات أخرى كخدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع والدفع المسبق وإدارة الأداء وتخطيط الأحداث وتحليل بيانات الشبكة.

وعلق ووجسيتش باجدا، رئيس وحدة العملاء في زين الكويت بإريكسون، قائلًا: “لقد عملنا بشكل وثيق مع زين منذ انطلاق مبادرة التحول الرقمي هذه، وقد حققنا التزامنا للسنوات القادمة بضمان مصادر دخل جديدة، ونحن نتطلع قدمًا لنكون جزءا من هذا المشروع وللمساهمة في تطوير البنية التحتية للمدن الذكية”.

وستقدم اريكسون في إطار هذا التعاون مجموعة من الخدمات المدارة لتحسين عمليات الشبكة وأمنها وتطبيقات إنترنت الأشياء.