«إريكسون» تستكمل استحواذها على شركة «فوناج»

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن استكمال استحواذها على شركة فوناج “Vonage” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: VG)، وذلك بهدف دعم استراتيجية إريكسون للاستفادة من الريادة التكنولوجية لتنمية أعمالها في مجال شبكات الهاتف المحمول والتوسع في قطاع المؤسسات. وتوفر هذه الصفقة لشركة إريكسون عناصر بنيوية قوية تتيح لها تقديم مجموعة كاملة من حلول الاتصالات، بما في ذلك منصة الاتصالات كخدمة (CPaaS)، والاتصالات الموحدة كخدمة (UCaaS)، ومركز الاتصال كخدمة (CCaaS).

وتهدف إريكسون من خلال استغلال عرض منصة الاتصالات كخدمة من شركة فوناج، إلى تغيير الطريقة التي يتم بها عرض الإمكانات المتقدمة لشبكة الجيل الخامس واستهلاكها وتسديد ثمنها.

وسيوفر هذا الأمر لمجتمع المطورين العالميين، والذي يضم أكثر من مليون مطور مسجل لدى شركة فوناج، الوصول بسهولة إلى إمكانات شبكة الجيل الرابع والخامس عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.

وبالنسبة لمزودي خدمات الاتصالات، توفر واجهات برمجة التطبيقات للشبكة العالمية، مثل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالموقع وجودة الخدمة، فرصاً جديدة لتعزيز ربحيتهم وتحقيق دخل من قدرات شبكة الجيل الخامس. أما بالنسبة لشركة إريكسون، فإن واجهات برمجة التطبيقات العالمية توفر فرصة جديدة لتحقيق النمو. ويشهد السوق الحالي لواجهات برمجة التطبيقات للاتصالات، كالفيديو والصوت والرسائل النصية القصيرة، نمواً بنسبة 30% سنوياً، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

وسيؤدي الوصول إلى إمكانات الشبكة بطرق مفتوحة وبديهية وقابلة للبرمجة عبر واجهات برمجة التطبيقات العالمية إلى تمكين مجتمعات المطورين من تطوير تطبيقات لأي جهاز يستطيع الاتصال بشبكة الجيل الخامس. كما يمكن للمطورين استخدام خصائص الشبكة، مثل مصادقة المستخدم وعرض النطاق الترددي والاستجابة وكفاءة الطاقة ومستويات الأمان المعززة وتحديد الهوية والموثوقية، أو معلومات الشبكة، مثل معلومات الجهاز أو التغطية التنبؤية.

وسوف تؤدي هذه التطبيقات الجديدة والمبتكرة للمستهلكين والمؤسسات إلى تعزيز انتشار شبكات الجيل الخامس والنفقات الرأسمالية للشبكة.

ولتسريع النمو في مجال حلول الاتصالات الموحدة كخدمة، ومركز الاتصال كخدمة التي توفرها فوناج، تعتزم إريكسون زيادة استثماراتها في الأبحاث والتطوير وتقديم هذه الحلول لمزودي خدمات الاتصالات، مما يمكّن عملاء إريكسون الحاليين من بيع هذه الحلول عبر علاماتهم التجارية الخاصة وتسريع وتيرة نموها.

كما ستعزز إريكسون عروض الاتصالات الحالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بإضافة حلول فوناج للاتصالات الموحدة كخدمة ومركز الاتصال كخدمة، والتي ستشكل الآن جزءاً مهماً من عروض إريكسون لمزودي خدمات الاتصالات والشركات.

وفي تعليقه على إنجاز صفقة الاستحواذ، قال بوريه إيكهولم، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة إريكسون: “نحن متحمسون لانضمام فوناج إلى شركة إريكسون، إذ سنتمكن من خلال مجموعة حلول الاتصالات الموحدة كخدمة، ومركز الاتصال كخدمة وواجهات برمجة التطبيقات للاتصالات التي توفرها فوناج من توسيع عروضنا المؤسسية.

و اضاف ان المستقبل سوف يشهد استهلاك إمكانات الشبكة ودفع ثمنها من خلال واجهات برمجة التطبيقات للشبكة المفتوحة، مما سيخلق فرصة مهمة لإطلاق ابتكار غير مسبوق. وقد أطلقنا بالفعل أول واجهة برمجة تطبيقات للشبكة، وهي Dynamic End-user Boost، استناداً إلى البنية التحتية الحالية لشبكة الجيل الرابع. وسوف نتمكن بعد انضمام فوناج إلينا من تطوير وتسويق واجهات برمجة التطبيقات الجديدة هذه.

و تابع ان هناك تقدما كبيرا بالفعل على هذا الصعيد مع طلائع مزودي خدمات الاتصالات، ونهدف إلى إطلاق أول واجهات برمجة تطبيقات لشبكة الجيل الخامس في العام المقبل. وسنواصل تطوير تطبيقات وخدمات جديدة ومحسّنة للمؤسسات، والاستمرار في الابتكار في تطبيقات الاتصالات الموحدة كخدمة، ومركز الاتصال كخدمة من فوناج، لمساعدة الشركات على تقديم تجارب رقمية جديدة تعزز مستوى الاتصال والمشاركة.

وأضاف إيكهولم: “سنتمكن من خلال ربط عالم الشبكة بمجتمع المطورين العالميين، من تحقيق نقلة نوعية من شأنها أن تعزز مركزية الشبكة، مما يتيح لمزودي خدمات الاتصالات فرصة جديدة لتحقيق الدخل تدعم بدورها زيادة الاستثمارات في الشبكات عالية الأداء. لقد كانت شبكة الجيل الرابع هي المنصة التي سمحت للمستهلك بالرقمنة، كما أنها أطلقت نماذج أعمال جديدة وأدت إلى تأسيس بعضٍ من أسرع الشركات نمواً في التاريخ. أما الآن ومع شبكة الجيل الخامس، فلدينا منصة غير مسبوقة للابتكار، تقدم فرصاً لا حدود لها لتطوير خدمات ذات مهام حساسة، فائقة السرعة وعالية الموثوقية وذات زمن استجابة منخفض للغاية”.

و اكد على , انه مع تشغيل شبكة الجيل الخامس , سيكون هناك سرعة في التحول الرقمي للمؤسسات باستخدام حلول الاتصالات الموحدة كخدمة، ومركز الاتصال كخدمة من فوناج، باعتبارها منصة نمو قوية.

يشار إلى ان جدير شركة فوناج حصلت مؤخراً على لقب رائدة السوق وفق تقرير اختيار منصة الاتصالات كخدمة 2022 من مؤسسة Omdia Universe، حيث احتلت أعلى المراكز في مجال تجربة العملاء والقدرة على تقديم الحلول. وتوفر الشركة خدماتها حالياً لأكثر من 120,000 عميل مؤسسي، كما تضم مجتمعاً عالمياً لأكثر من مليون مطور مسجّل، ومنصة واسعة