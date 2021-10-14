«إريكسون» تستعرض تطورات تكنولوجيا الاتصالات الخلوية فى معرض إكسبو دبي

وتستضيف مجموعة من المتحدثين المحليين والعالميين، وتقدم مجموعة من العروض التكنولوجية، فضلًا عن إعلانها بعض الأخبار المهمة

تعتزم شركة إريكسون لحلول الاتصالات، خلال مشاركتها فى معرض إكسبو دبي 2020، استعراض أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الخلوية، كما تستعرض التأثير الإيجابي للاتصالات غير المحدودة على الأشخاص والشركات والكوكب ككل.

وتسلط إريكسون الضوء أيضًا على دور الابتكار وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير عالم متصل ومستدام. وتستهل الشركة يومها الأول في المعرض في 25 أكتوبر، في فعالية خاصة بكبار الشخصيات،

حيث تستضيف مجموعة من المتحدثين المحليين والعالميين، وتقدم مجموعة من العروض التكنولوجية، فضلًا عن إعلانها بعض الأخبار المهمة.

وسوف تعود إريكسون إلى الجناح السويدي كل شهر حتى نهاية المعرض في مارس 2022. وتتناول الشركة في أيام مشاركتها موضوعات مختلفة كاليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسفر والاتصال، والتحول الرقمي وتأثيره على الأفراد والأعمال والمجتمع.

وفي تعليقه على المشاركة في إكسبو 2020، قال فويتشك باجدا، نائب الرئيس ورئيس دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن متحمسون جدًّا لأن نكون جزءًا من هذا المعرض العالمي الكبير، لنسلط الضوء على الابتكار التكنولوجي بوصفه المحرك الرئيسي لمستقبل مستدام ومتصل. كما أننا نهدف إلى استخدام هذه المنصة العالمية الرائدة لاستعراض ما يمكن أن يتيحه الابتكار لخلق المستقبل المستدام الذي ننشده جميعًا. وسوف نقدم أحدث حالات استخدام التكنولوجيا الخلوية، كما سنعقد جلسات قيادة فكرية حول الفرص المتاحة أمامنا جميعًا لتحقيق أهداف البشرية”.

جدير بالذكر أن إريكسون استطاعت منذ افتتاح مكتبها في دبي في عام 1980، تحقيق العديد من الإنجازات البارزة في مجال الاتصال في المنطقة، بدءًا من إدخال شبكة الجيل الثالث إلى دولة الإمارات، ثم إدخال الجيل الرابع، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة.