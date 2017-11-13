إريكسون تحصد جائزة أفضل الحلول الافتراضية لأداء الشبكات‎

المال - خاص حصلت شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك باسم إريك) على جائزة أفضل الحلول الافتراضية لأداء الشبكات وذلك عن نظام مركز البيانات ذو السعة الهائلة، وقد تم تقديم الجائزة خلال حفل مؤتمر أفريكاكوم 2017 في الواجهة البحرية لوك آوت، بخليج جرانجر في مدينة كيب تاون. وإدراكاً منها للإمكانيات التي يوفره

المال – خاص

حصلت شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك باسم إريك) على جائزة أفضل الحلول الافتراضية لأداء الشبكات وذلك عن نظام مركز البيانات ذو السعة الهائلة، وقد تم تقديم الجائزة خلال حفل مؤتمر أفريكاكوم 2017 في الواجهة البحرية لوك آوت، بخليج جرانجر في مدينة كيب تاون.

وإدراكاً منها للإمكانيات التي يوفرها نظام Intel® RSD وبنيته التحتية المدعومة بالبرمجيات، قامت إريكسون بتطوير نظام مركز البيانات ذو السعة الهائلة 8000 لتوفير البنية التحتية الرقمية المستقبلية لمزودي الخدمات.

ويعتبر هذا المركز من إريكسون، أول نظام متكامل في العالم يعتمد على نظام Intel® RSD، حيث تم تصميم بنيته الحاسوبية الاستثنائية، وبنيته التحتية المدعومة بالبرمجيات، واللوحة الضوئية للتوصيل بالشبكة، بهدف إدارة موارد مراكز البيانات لمشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمات والمؤسسات على النحو الأمثل.

ويعزز هذا النظام القدرات الحاسوبية، والتخزينية، وقدرات الشبكات اللازمة لتشغيل السحابات عالية السرعة، بالإضافة إلى برامج التحكم والتحليل لرصدها وإدارتها.

“وتعليقاً على الحدث، قال إندرانيل داس، رئيس وحدة الخدمات الرقمية في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن نشهد اليوم التحول الأكبر في مجال الأنظمة الرقمية، والذي سيعيد تشكيل القطاع بشكل جذري فهي لم تعد مجرد وظيفة دعم، حيث سيتم تصميم البنية التحتية للخدمات الرقمية لزيادة الإيرادات وتعزيز المزايا الاستراتيجية.”

وبفضل مراكز البيانات المصممة كمصانع رقمية – ذات سعة هائلة، مدعومة بالبرمجيات، مدارة بشكل مثالي وقابلة للنفاذ على نحو فريد ، سيتمكن مركز البيانات من تعزيز الكفاءة العامة والخاصة، وتحسين الحوسبة الهجينة وتجسد هذه الجائزة قدرة اريكسون على تقديم حالات استخدام ناجحة لنشر تكنولوجيا المحاكاة الافتراضية التي تم إطلاقها هذا العام في الشبكات الإفريقية”.

تحتفي جوائز أفريكاكوم بالإنجازات التي حققتها أفضل الشركات والحلول والمنتجات والشخصيات في تحسين الاتصال وقيادة أفريقيا نحو الثورة الصناعية الرابعة.