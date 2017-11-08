إريكسون تتوقع العمل بتكنولوجيا 5G فى المنطقة 2020‎

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تتوقع الملاحق الإقليمية المرتبطة بتقرير موبيليتي الأخير الصادر عن شركة إريكسون لحلول الاتصالات ، بدء بتقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2020 إلى 2022، ومن المتوقع أن يصل عدد الاشتراكات إلى حوالي 17 مليون اشتراك بحلول العام 2023.



وتواجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تضم أكثر من 70 بلدا، تباينا شديدا في السوق من ناحية النضج في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن تقرير موبيليتي من اريكسون، يتنبأ رغم ذلك بنمو اشتراكات الهواتف المحمولة من 1.590 مليون إلى 2.030 مليون بحلول عام 2023 على مستوى المنطقة. وإضافة إلى ذلك، فإن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد زيادة بمقدار خمسة أضعاف تقريبا في اشتراكات تقنية الجيل الرابع المتقدمة LTE، من 190 مليون إلى 860 مليون، في نفس الإطار الزمني.



وقالت رافيه إبراھیم، رئيسة إريكسون بمنطقة الشرق الأوسط وأفریقیا: “من المتوقع ارتفاع إجمالي لحرکة الاتصالات المتنقلة في المنطقة بمقدار 49٪ سنویا بین عامي 2017 و 2023. سيدفع هذا النمو السريع المشغلين لاستكشاف الطرق الأمثل تحسين شبكاتهم بمزيد من القدرات والتغطية. ونحن نقوم بدعم المشغلين في جميع أنحاء المنطقة على جميع مستويات ومراحل تطور الشبكة مما يتيح أفضل أداء للشبكات وضمان تجربة عملاء مميزة “.”.





ومن المتوقع أن تزداد اشتراكات الهواتف الذكية من 670 مليون إلى 1.510 مليون في السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يؤدي إلى مضاعفة حركة البيانات لكل هاتف ذكي نشط بحوالي ست مرات تقريبا، من 2.2 غيغابايت في الشهر إلى 12 غيغابايت في الشهر. ما يدفع بمزودو خدمات الاتصال إلى تحقيق توازن مثالي بين تجربة مستخدم جيدة وأداء متميز للشبكة، تشكل حركة مرور البيانات عبر الهاتف المتحرك في المنطقة اليوم ما نسبته 83% من إجمالي حركة الاتصال بالأنترنت عبر الهاتف المتحرك.



ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 98% بحلول العام 2023 لتكون اكثر تناسباً مع المعدل العالمي. ما يعني بأن على المزودين العمل على خلق استراتيجيات فعالة متوافقة مع تجارب المستخدمين الاستثنائية والأداء الأمثل للشبكة.

ووفقاً لتقرير موبيليتي الأخير من اريكسون فإن تحليل هذه العوامل، يظهر بأن الاستراتيجيات المختلفة للمشغلين يعملون للتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، ويظهر التحدي الأكبر في هذا المجال باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الشبكة دون التأثير سلبا على تجربة المستخدم. ومع الوقت، سيحتاج المشغلون لابتكار حل خاص، لمنح أفضل الخدمات للعملاء دون ان يؤثر ذلك على جودة حركة البيانات عبر الشبكة.



يظهر تقرير موبيليتي دور تقنيات انترنت الأشياء في تعزيز عملية التحول الرقمي عبر كافة القطاعات والصناعات وإتاحة الإمكانات الهائلة لمشغلي خدمات الهاتف المتحرك في الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز مصادر إيراداتها. ومن المتوقع أن ينمو عدد الاتصالات الخلوية بتقنية إنترنت الأشياء في الشرق الأوسط وأفريقيا من 35 مليون إلى 159 مليون بين عامي 2017-2023 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 30%. ما سيمكن المشغلين لاكتشاف فرص رقمية جديدة بما ان العالم بات اكثر اتصالا، كما تشهد القطاعات المختلفة تحولاً جذرياً باتجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



من المتوقع أن تبلغ عائدات قطاع الرقمنة بالارتكاز على تقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حوالي 242 مليار دولار بين عامي 2016-2026، ما يعني بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصال ستلعب دوراً هاماً في تبني تقنيات الرقمنة ودمجها في قطاعات محددة لتحقيق المزيد من الإيرادات.