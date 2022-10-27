إرجاء وقف ترام الرمل وخط سكة حديد أبوقير لمدة شهرين

قررت محافظة الإسكندرية تأجيل وقف مترو ترام الرمل لمدة شهرين، نظرًا لاستمرار موسم الدراسة بالمحافظة، وتجنبًا لحدوث تكدس للطلاب نتيجة وقف المرفق، وفقًا لمصدر مطلع.

يشار إلى أن نهاية أغسطس خاطبت الهيئة القومية للأنفاق -التابعة لوزارة النقل- هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، لوقف ترام الرمل منتصف نوفمبر المقبل، تمهيدًا لتنفيذ أعمال تطوير وتحديث «الترام» وتحويله إلى قطار كهربائى.

ويستهدف مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية استخدام وحدات متحركة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء، ويبلغ طولها حوالى 65 مترًا وعرض 2.65 متر.

ولفت المصدر إلى أن الفريق كامل الوزير أعطى تعليمات للجهات المعنية، بعدم وقف أى من ترام الرمل أو خط سكة حديد أبو قير إلا بعد الانتهاء من البت الفنى والمالى وترسية المشروع بشكل نهائي، لتخفيف حدة التكدس التى أصابت المدينة بالشلل مع بدء العام الدراسى الجديد.

يذكر أن الإسكندرية شهدت زيادة غير مسبوقة بالطرق والمحاور المرورية المختلفة، مع بدء الموسم الدراسى خلال أكتوبر الجاري، وهو ما أدى إلى سماح وزارة النقل بدخول الشركة المصرية للنقل الجماعى لتكون الشركة الثالثة للعمل بالمدينة، بخلاف أتوبيسات النقل العام التى كانت منخفضة بصورة كبيرة مقارنة بالتكدس الموجود على أرض الواقع.

يذكر أن مشروع مترو أبو قير يعد من المشروعات العاجلة التى تقوم وزارة النقل بتنفيذها فى محافظة الإسكندرية، من خلال التكامل مع مشروع تطوير ترام الرمل، فيما سيصل طول خط مترو أبو قير إلى 43 كيلومترا من أبو قير إلى برج العرب بتكلفة 2.5 مليار دولار بهدف تقليل الزحام المرورى.

ويصل خط سكة حديد أبو قير الحالى طوله 21.7 كيلو، وبه 14 مزلقانا وإشارة مرور، بخلاف المزلقانات غير الرسمية، بما يشكل خطورة على المواطنين، علاوة على تصل المسافات بين المحطات إلى 1.5 كيلو تقريبا، ويمكنه نقل 71 ألف راكب يوميا فى الاتجاهين.