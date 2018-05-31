إرجاء دعوى فرض الحراسة على دلتا للإنشاء والتعمير

رجب عز الدين:قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن الدعوى المرفوعة ضدها من بعض المساهمين لفرض الحراسة تم تأجليها لجلسة 23 يونيو للاطلاع.وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس - إن الدعوى رقم 645 لسنة 8 ق والخاصة بطلب بعض مساهمى الشركة بفرض الحراسة على الشركة والمحدد لها جلسة 31 مايو 2018 تم

رجب عز الدين:

قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن الدعوى المرفوعة ضدها من بعض المساهمين لفرض الحراسة تم تأجليها لجلسة 23 يونيو للاطلاع.

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس – إن الدعوى رقم 645 لسنة 8 ق والخاصة بطلب بعض مساهمى الشركة بفرض الحراسة على الشركة والمحدد لها جلسة 31 مايو 2018 تم تأجليها لجلسة 23 يونيو للاطلاع.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 3.5 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 5.6 مليون جنيه فى 2016، نتيجة تراجع الإيرادات إلى 109.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 160.4 مليون جنيه في العام المقارن.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 231 مليون جنيه، موزعًا بين 23.1 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.