إرجاء انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين إلى 17 مارس الحالي (صور)

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إرجاء انعقاد الجمعية العمومية أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، المقرر بـ50%+1 من إجمالي الأعضاء مسددي الاشتراكات.

ويبلغ عدد أعضاء النقابة بجدول المشتغلين وفق آخر تحديث 9848 عضوًا مُشتغلًا، بينهم 9248، مسددين للاشتراك حتى الواحدة ظهر اليوم الجمعة، ومن ثم يتطلب انعقاد الجمعية العمومية 4625 عضوًا.

انتخابات الصحفيين 2023

وبلغ عدد الحضور الموقعين في الكشوف 296 بالقاهرة و13 بلجنة الإسكندرية، وبذلك بلغ الإجمالي 309.

انتخابات الصحفيين 2023

وتنعقد الجمعية في الدعوة الثانية 17 مارس المُقبل، بحضور 25% من الأعضاء مسددي الاشتراك وفق آخر تحديث، ويحق لمن يرغب في سداد الاشتراك من أعضاء الجمعية العمومية سداد الاشتراك حتى يوم انعقاد الجمعية العمومية.