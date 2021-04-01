إرتفاع نصيب شركات تأمين الحياة وإنخفاض الممتلكات في التعويضات والمطالبات المباشرة (جراف)

إرتفعت حصة شركة تأمين الحياة وتكوين الأموال، سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي، والتابعة للقطاعين، الأعمال العام والقطاع الخاص، من المطالبات المباشرة، في العام المالي 2019 /2020 ، مقارنة بنصيبها من المطالبات المباشرة في العام المالي السابق 2018/2019.

وفي المقابل، تراجع نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من التعويضات المباشرة، في سوق التأمين خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بنصيبها في التعويضات المباشرة، خلال العام المالي السابق 2018/2019.

ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية أو المعاوضة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة في سوق التأمين، خلال العام المالي 2019/2020، ما قيمته 17.9 مليار جنيه، موزعة بواقع 9.7 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 8.2 مليار جنيه، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

وفي المقابل، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة في سوق التأمين، خلال العام المالي 2018/2019، ما قيمته 16.9 مليار جنيه، موزعة بواقع 8.3 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 8.6 مليار جنيه، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

وبلغت قيمة الزيادة في التعويضات والمطالبات، المباشرة بسوق التأمين خلال العام المالي الماضي، 2019/2020 ، ما قيمته مليار جنيه تقريبًا، بنسبة إرتفاع تصل إلي 5.9%.

شهدت فاتورة المطالبات المباشرة، علي شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، زيادة ملحوظة في العام المالي 2019 /2020 ، لتصل الي 9.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق 2018/2019، بزيادة تتجاوز 1.3 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع تصل الي 16.2%.

وفي المقابل شهدت فاتورة التعويضات المباشرة بشركات تأمين الممتلكات- البالغة 23 شركة بما فيها المصرية لضمان الصادرات- إنخفاضًا ملحوظًا في العام المالي الماضي 2019/2020، بقيمة 314 مليون جنيه تقريبا، 8.3 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار في العام المالي السابق 2018/2019، بنسبة إنخفاض تصل الي 3.7% .

الجراف التالي يوضح حصة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال من التعويضات والمطالبات المباشرة ، في العام المالي 2019/2020.

الجراف التالي يوضح حصة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال من التعويضات والمطالبات المباشرة ، في العام المالي 2018/2019.