إرتفاع مؤشر التعويضات المُسددة من شركات التأمين بقيمة 2.4 مليار جنيه في أول عشرة أشهر من 2021

شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية– سواء في الحياة أو الممتلكات-، إرتفاعًا ملحوظًا في الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي 2021، – في الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر- ، بقيمة تلامس 2.4 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

18.7 مليار جنيه نصيب شركات الممتلكات من التعويضات المُسددة بنهاية أكتوبر 2021

ووفقُا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين في الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي 18.7 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 16.3 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق 2020، بنسبة زيادة تصل الي 14.7%.

ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية، أو المعاوضة.

شركات الحياة تسدد النصيب الأكبر من فاتورة المطالبات والتعويضات بنهاية أكتوبر

وسددت شركات تأمين الحياة النصيب الأكبر من التعويضات والمطالبات علي مستوي السوق، في الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي، والبالغة 18.7 مليار جنيه تقريبًا، ليصل نصيب شركات الحياة منها ما يزيد علي 10.1 مليار جنيه، بنسبة 54.3% من إجمالي فاتورة السوق، مقابل ما يزيد علي 8.5 مليار جنيه ، هي نصيب شركات الممتلكات، بنسبة 45.7%.

وشهدت التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات، إنخفاضًا في الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة 1.5% لتصل الي 8.5 مليار جنيه، مقابل 8.7 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

33.2% زيادة في فاتورة مطالبات الحياة المُسددة

وفي المقابل، إرتفعت فاتورة المطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة، بنسبة 33.2% في الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لتصل الي 10.1 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

1.9 مليار جنيه تعويضات ومطالبات مُسددة في شهر أكتوبر الماضي منفردًا

وفيما يخص فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التامين، في شهر أكتوبر الماضي منفردًا، كشفت بيانات الرقابة المالية، عن إرتفاعها بنسبة 40.7% لتتجاوز 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في أكتوبر 2020.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المسددة في أكتوبر الماضي 948.2 مليون جنيه، مقابل 992.3 مليون جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة من المطالبات المسددة في الشهر ذاته.

50.3 % زيادة في تعويضات الممتلكات المُسددة في أكتوبر 2021

وإرتفعت فاتورة التعويضات المسددة بشركات الممتلكات، بنسبة 50.3% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالتعويضات التي سددتها في أكتوبر 2020، لتصل الي 948.7 مليون جنيه، مقابل 631.3 مليون جنيه، خلال شهري المقارنة.

وفي المقابل إرتفعت فاتورة المطالبات المسددة بشركات تأمين الحياة ، بنسبة 32.6% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالمطالبات التي سددتها في أكتوبر 2020، لتصل الي 992.3 مليون جنيه، مقابل 748.6 مليون جنيه، خلال شهري المقارنة.