تأميـــن

إرتفاع مؤشر التعويضات المُسددة من شركات التأمين بقيمة 2.4 مليار جنيه في أول عشرة أشهر من 2021

إنخفاض فاتورة وحدات الممتلكات بنسبة 1.5% وإرتفاع مطالبات الحياة 33.2%
ماهر أبو الفضل 3:43 ص, الأثنين, 10 يناير 22 3:43 ص, الأثنين, 10 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية– سواء في الحياة أو الممتلكات-، إرتفاعًا ملحوظًا في الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي 2021، – في الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر- ، بقيمة تلامس 2.4 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

18.7 مليار جنيه نصيب شركات الممتلكات من التعويضات المُسددة بنهاية أكتوبر 2021

ووفقُا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين في الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي 18.7 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 16.3 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق 2020، بنسبة زيادة تصل الي 14.7%.

ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية، أو المعاوضة.

اقرأ أيضا  أقساط التأمين المُحصلة تلامس 41 مليار جنيه في أول عشرة أشهر من 2021

شركات الحياة تسدد النصيب الأكبر من فاتورة المطالبات والتعويضات بنهاية أكتوبر

وسددت شركات تأمين الحياة النصيب الأكبر من التعويضات والمطالبات علي مستوي السوق، في الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي، والبالغة 18.7 مليار جنيه تقريبًا، ليصل نصيب شركات الحياة منها ما يزيد علي 10.1 مليار جنيه، بنسبة 54.3% من إجمالي فاتورة السوق، مقابل ما يزيد علي 8.5 مليار جنيه ، هي نصيب شركات الممتلكات، بنسبة 45.7%.

وشهدت التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات، إنخفاضًا في الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة 1.5% لتصل الي 8.5 مليار جنيه، مقابل 8.7 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

اقرأ أيضا  «مافرى»: فيروس كورونا يتسبب فى انكماش أقساط التأمين بنسبة 12%

33.2% زيادة في فاتورة مطالبات الحياة المُسددة

وفي المقابل، إرتفعت فاتورة المطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة، بنسبة 33.2% في الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لتصل الي 10.1 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

1.9 مليار جنيه تعويضات ومطالبات مُسددة في شهر أكتوبر الماضي منفردًا

وفيما يخص فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التامين، في شهر أكتوبر الماضي منفردًا، كشفت بيانات الرقابة المالية، عن إرتفاعها بنسبة 40.7% لتتجاوز 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في أكتوبر 2020.

اقرأ أيضا  نشاط التأمين البحري يبدأ الانتعاش بعد تطبيق منظومة الجمارك الجديدة

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المسددة في أكتوبر الماضي 948.2 مليون جنيه، مقابل 992.3 مليون جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة من المطالبات المسددة في الشهر ذاته.

50.3 % زيادة في تعويضات الممتلكات المُسددة في أكتوبر 2021

وإرتفعت فاتورة التعويضات المسددة بشركات الممتلكات، بنسبة 50.3% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالتعويضات التي سددتها في أكتوبر 2020، لتصل الي 948.7 مليون جنيه، مقابل 631.3 مليون جنيه، خلال شهري المقارنة.

وفي المقابل إرتفعت فاتورة المطالبات المسددة بشركات تأمين الحياة ، بنسبة 32.6% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالمطالبات التي سددتها في أكتوبر 2020، لتصل الي 992.3 مليون جنيه، مقابل 748.6 مليون جنيه، خلال شهري المقارنة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

ملف الكاتب ماهر أبو الفضل

اقرأ أيضاً

أقساط التأمين المُحصلة تلامس 41 مليار جنيه في أول عشرة أشهر من 2021

ماهر أبو الفضل 3:17 ص, الأثنين, 10 يناير 22

تعديل مواعيد العمل في المهندس للتامين وشقيقتها في الحياة لضبط إيقاع الخدمة

المال - خاص 1:57 م, الأحد, 9 يناير 22

توابع «مصر القابضة للتأمين» تستحوذ على 37.7% من إجمالى أقساط السوق فى 2021

ماهر أبو الفضل 9:12 ص, الأحد, 9 يناير 22

نشاط التأمين البحري يبدأ الانتعاش بعد تطبيق منظومة الجمارك الجديدة

الشاذلي جمعة 9:04 ص, الأحد, 9 يناير 22

محمد بزى العضو المنتدب للشركة: أقساط التأمين الطبى لـ«بوبا إيجيبت» تجاوزت 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى

مروة عبد النبي 7:16 ص, الأحد, 9 يناير 22

الاتحاد المصرى للتأمين : الصناعة تواجه تحدى تحقيق النمو المربح وليس الزائف

الشاذلي جمعة 2:38 م, السبت, 8 يناير 22