إرتفاع الفلفل .. اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء19-1-2021

ارتفعت أسعار الخضروات و استقرت الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في بورصة السوق، وسجلت الطماطم جنيهان إلى 2.5جنيه ،مقابل جنيه ونصف أمس ،البطاطس من جنيهين حتي 5 جنيهات ،والبسلة 4 جنيهات مقابل 3.5جنيه أمس،والفاصوليا 5 جنيهات ، والباذنجان الرومي جنيهان طبقا لعدد من التجار .
وأضاف التجار أن سعر البصل 6.5جنيه ،واللفت جنيهان مقابل 2.5جنيه ،والليمون 20جنيها،و الفول الأخضر 8 جنميهات ،و القلقاس 5جنيهات، والفراولة 10جنيهات،و الثوم الأبيض 46 جنيها ،والثوم الصيني 12جنيها .
اسعار الخضروات
وأكد التجار أن سعر الخيار الصوب من 4 جنيهات إلي5جنيهات،الفلفل الألوان20جنيها،والكوسة،الجزر 4 جنيهات،والفلفل الرومي أو الحامي 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات ،والكرنب 7جنيهات للواحدة .
واشار التجار إلى أن الباذنجان العروس الأبيض، الأسود 2.5جنيه ،والخس الكابوتشا 4جنيهات للواحدة، والخس البلدي 3جنيهات للرابطة .
ونوه التجار إلى أن الموز الاكوادوري بـ 15جنيها، والموز الجبلي انخفض إلى 8 جنيهات بدلا من 10جنيهات ،و البلدي ب6.5جنيها ،والبلح الرملي6.5جنيه،والبلح الأسود 8جنيهات،و البرحي 30جنيها،والتفاح الأحمر 16جنيها، الأخضر والأصفر 25جنيها.
وأفاد التجار أن العنب البلدي بـ 10جنيهات،والعنب البناتي الأحمر 25جنيها ،والعنب البلدي الأخضر 10جنيهات،والكنتالوب من 5 جنيهات إلي 10جنيهات، والمانجو “نعومي” 20 جنيها ،والكمثري 15 جنيها .
وذكر التجار أن البرتقال اليوسفي الصيني من4 جنيهات إلي 5 جنيهات ، ،والتين 8 جنيهات ،والبرتقال أبوصرة بين 3.5 جنيه إلي 5 جنيهات ،والبرتقال البلدي ب2.5جنيه، اليوسفي البلدي 5جنيهات .
وقال التجار أن سعر المانجو” الزبدية” بـ 20 جنيها، والبرقوق 20جنيها،والجوافة 7.5جنيه،والرمان 8جنيهات ،والمانجو الفص 70 جنيها،والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.
اسعار الخضروات والفاكهة
الطماطم : من جنيه ونصف إلى جنيهين
البصل : 6.5جنيه
الثوم : 46جنيها
الكوسة : 4جنيهات
الفاصوليا:5جنيهات
البسلة: 4جنيهات
الباذنجان العروس: 2.5جنيه
الباذنجان الرومي: جنيهان
الليمون: 20جنيها
الفلفل الرومي: 7جنيهات
الفلفل الحامي: 6جنيهات
الفلفل الألوان: 20جنيها
ملوخية بلدى: 7جنيهات
كرنب: 8جنيهات
خس بلدي: جنيه
كبوتشا: 4جنيهات
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: جنيه
موز مستورد: 15جنيها
موز بلدي: 8جنيهات
الجوافة: 7.5جنيهات
العنب البلدي: 10 جنيه
برقوق: 20جنيها
التفاح الأخضر: 25جنيهًا
التفاح الأحمر: 16جنيهًا
بلح برحي: 30 جنيهًا
أناناس: 35جنيهًا
أفوكاتو: 35 جنيهًا
الكنتالوب: 8جنيهات
الرمان: 8جنيهات
اسعار الخضروات في سوق العبور
وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء ،وتراوح قفص الطماطم من 25جنيها إلى 35 جنيها ، والكيلو يتراوح من 100قرش إلى 150قرش،والبطاطس 100قرش حتي 200قرشا.
وبلغت أسعار الباذنجان البلدي 50قرشا إلى200قرش،والباذنجان العروس من 100قرش إلى 125قرشا ،والقلقاس 2.5جنيه،الليمون 12جنيها،والبسلة 2.5جنيهات،الفاصوليا 3جنيهات،والجوافة 4.
وسجل الكنتالوب3.5جنيها،والكوسة 2.5والجزر 2.5جنيه،والفلفل الرومي 3 جنيها،والفلفل الحامي 2.5جنيهات.