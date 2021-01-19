إرتفاع الفلفل .. اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء19-1-2021

ارتفعت أسعار الخضروات و استقرت الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في بورصة السوق، وسجلت الطماطم جنيهان إلى 2.5جنيه ،مقابل جنيه ونصف أمس ،البطاطس من جنيهين حتي 5 جنيهات ،والبسلة 4 جنيهات مقابل 3.5جنيه أمس،والفاصوليا 5 جنيهات ، والباذنجان الرومي جنيهان طبقا لعدد من التجار .

وأضاف التجار أن سعر البصل 6.5جنيه ،واللفت جنيهان مقابل 2.5جنيه ،والليمون 20جنيها،و الفول الأخضر 8 جنميهات ،و القلقاس 5جنيهات، والفراولة 10جنيهات،و الثوم الأبيض 46 جنيها ،والثوم الصيني 12جنيها .

اسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الخيار الصوب من 4 جنيهات إلي5جنيهات،الفلفل الألوان20جنيها،والكوسة،الجزر 4 جنيهات،والفلفل الرومي أو الحامي 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات ،والكرنب 7جنيهات للواحدة .

واشار التجار إلى أن الباذنجان العروس الأبيض، الأسود 2.5جنيه ،والخس الكابوتشا 4جنيهات للواحدة، والخس البلدي 3جنيهات للرابطة .

ونوه التجار إلى أن الموز الاكوادوري بـ 15جنيها، والموز الجبلي انخفض إلى 8 جنيهات بدلا من 10جنيهات ،و البلدي ب6.5جنيها ،والبلح الرملي6.5جنيه،والبلح الأسود 8جنيهات،و البرحي 30جنيها،والتفاح الأحمر 16جنيها، الأخضر والأصفر 25جنيها.

وأفاد التجار أن العنب البلدي بـ 10جنيهات،والعنب البناتي الأحمر 25جنيها ،والعنب البلدي الأخضر 10جنيهات،والكنتالوب من 5 جنيهات إلي 10جنيهات، والمانجو “نعومي” 20 جنيها ،والكمثري 15 جنيها .

وذكر التجار أن البرتقال اليوسفي الصيني من4 جنيهات إلي 5 جنيهات ، ،والتين 8 جنيهات ،والبرتقال أبوصرة بين 3.5 جنيه إلي 5 جنيهات ،والبرتقال البلدي ب2.5جنيه، اليوسفي البلدي 5جنيهات .

وقال التجار أن سعر المانجو” الزبدية” بـ 20 جنيها، والبرقوق 20جنيها،والجوافة 7.5جنيه،والرمان 8جنيهات ،والمانجو الفص 70 جنيها،والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم : من جنيه ونصف إلى جنيهين

البصل​ : 6.5جنيه

الثوم : 46جنيها

الكوسة : 4جنيهات

الفاصوليا:5جنيهات

البسلة: 4جنيهات

الباذنجان العروس: 2.5جنيه

الباذنجان الرومي: جنيهان

الليمون: 20جنيها

الفلفل الرومي: 7جنيهات

الفلفل الحامي: 6جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 8جنيهات

خس بلدي: جنيه

كبوتشا: 4جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه

موز مستورد: 15جنيها

موز بلدي: 8جنيهات

الجوافة: 7.5جنيهات

العنب البلدي: 10 جنيه

برقوق: 20جنيها

التفاح الأخضر: 25جنيهًا

التفاح الأحمر: 16جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 8جنيهات

الرمان: 8جنيهات

اسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء ،وتراوح قفص الطماطم من 25جنيها إلى 35 جنيها ، والكيلو يتراوح من 100قرش إلى 150قرش،والبطاطس 100قرش حتي 200قرشا.

وبلغت أسعار الباذنجان البلدي 50قرشا إلى200قرش،والباذنجان العروس من 100قرش إلى 125قرشا ،والقلقاس 2.5جنيه،الليمون 12جنيها،والبسلة 2.5جنيهات،الفاصوليا 3جنيهات،والجوافة 4.

وسجل الكنتالوب3.5جنيها،والكوسة 2.5والجزر 2.5جنيه،والفلفل الرومي 3 جنيها،والفلفل الحامي 2.5جنيهات.