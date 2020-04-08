ارتفاع الفلفل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء8-4-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاربعاء 8-4-2029،حيث إنخفضت أسعار البطاطس إلي جنيه ونصف إلي 3جنيهات ،و الخيار البلدي 3 جنيهات والخيار الصوب من4 إلى 5 جنيهات ، والباذنجان العروس مابين 3 إلى 3.5 جميهها، والباذنجان الرومى مابين 2.5إلى 4.5 جنيها.

و أكد تجار في سوق العبور أن سعر الكوسة تراوح مابين 2.5 إلى 3 جنيهات

والبصل المقور من 2 إلى ، 2.25 والبصل الفتيل من 2.5 إلى جنيها ، 3.25والبصل الأحمر مابين7 إلى7.5 جنيها.

كما تراوح سعر قفص الطماطم من 50 إلى 70 ، و الليمون من 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، والقلقاس من 6 لـ7 جنيهات ، والفلفل صوب توب ستار من 7 لـ9 جنيها ،

وقام عدد من التجار بسوق العبور خلال الفترة الحالية بالتعاقد مع المزارعين بشكل مباشر،حيث يتم شحن البضائع من المزارع إلي بعض الأحياء التي يتم اختيارها ويتم عرض منتجات الطماطم والبطاطس والكوسة والبسلة والفاصوليا وغيرها .

وقال أحمد أبو زيد تاجر أنه تم تسيير عدة شاحنات جامبو إلي منطقة بهتيم أمس بعد حي شبرا أمس الأول وسط اقبال كبير من المستهلكين نظرا لوجود فرق كبير في السعر .

وعلي صعيد أسواق التجزئة،تشهد المبيعات رواجاً ملحوظا وبالتالي ارتفاع في الأسعار ،خصوصا الفلفل الرومي .

الطماطم : 6جنيهات

الخيار : 8جنيهات

البصل :من 5إلي 12جنيها

الليمون :14جنيها

الفلفل :14جنيها

الباذنجان العروس الأسود :8جنيها

الباذنجان الابيض :10جنيهات

الباذنجان البلدي : 8

البسلة : 10جنيهات

الفاصوليا: 14جنيها

البطاطس:من 3.5إلي5جنيها

الكوسة : 6جنيهات

الجزر : 6جنيهات

القلقاس :12جنيها

الكرنب: من 7إلي 10

القرنبيط :8جنيهات للواحدة

الثوم :7جنيهات

البرتقال :8.5جنيها

الموز :من 10إلي 12جنيها

الفراولة :10جنيهات

الكانتالوب :8جنيهات

التفاح :25جنيها

الخوخ :15جنيها

اليوسفي: 8.5