ارتفاع الفلفل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء8-4-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاربعاء 8-4-2029،حيث إنخفضت أسعار البطاطس إلي جنيه ونصف إلي 3جنيهات ،و الخيار البلدي 3 جنيهات والخيار الصوب من4 إلى 5 جنيهات ، والباذنجان العروس مابين 3 إلى 3.5 جميهها، والباذنجان الرومى مابين 2.5إلى 4.5 جنيها.
و أكد تجار في سوق العبور أن سعر الكوسة تراوح مابين 2.5 إلى 3 جنيهات
والبصل المقور من 2 إلى ، 2.25 والبصل الفتيل من 2.5 إلى جنيها ، 3.25والبصل الأحمر مابين7 إلى7.5 جنيها.
كما تراوح سعر قفص الطماطم من 50 إلى 70 ، و الليمون من 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، والقلقاس من 6 لـ7 جنيهات ، والفلفل صوب توب ستار من 7 لـ9 جنيها ،
وقام عدد من التجار بسوق العبور خلال الفترة الحالية بالتعاقد مع المزارعين بشكل مباشر،حيث يتم شحن البضائع من المزارع إلي بعض الأحياء التي يتم اختيارها ويتم عرض منتجات الطماطم والبطاطس والكوسة والبسلة والفاصوليا وغيرها .
وقال أحمد أبو زيد تاجر أنه تم تسيير عدة شاحنات جامبو إلي منطقة بهتيم أمس بعد حي شبرا أمس الأول وسط اقبال كبير من المستهلكين نظرا لوجود فرق كبير في السعر .
وعلي صعيد أسواق التجزئة،تشهد المبيعات رواجاً ملحوظا وبالتالي ارتفاع في الأسعار ،خصوصا الفلفل الرومي .
الطماطم : 6جنيهات
الخيار : 8جنيهات
البصل :من 5إلي 12جنيها
الليمون :14جنيها
الفلفل :14جنيها
الباذنجان العروس الأسود :8جنيها
الباذنجان الابيض :10جنيهات
الباذنجان البلدي : 8
البسلة : 10جنيهات
الفاصوليا: 14جنيها
البطاطس:من 3.5إلي5جنيها
الكوسة : 6جنيهات
الجزر : 6جنيهات
القلقاس :12جنيها
الكرنب: من 7إلي 10
القرنبيط :8جنيهات للواحدة
الثوم :7جنيهات
البرتقال :8.5جنيها
الموز :من 10إلي 12جنيها
الفراولة :10جنيهات
الكانتالوب :8جنيهات
التفاح :25جنيها
الخوخ :15جنيها
اليوسفي: 8.5