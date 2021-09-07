إرتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء7-9-2021

واصلت اسعار الخضروات و الفاكهة الصعود اليوم الثلاثاء 7-9-2021 ،وتراوحت الطماطم بين 5إلي 10جنيهات بدلا من9 جنيهات، والخيار ،والكوسة والبطاطس من 6إلي 10جنيهات بدلا من 8 جنيهات لكل كيلو ،البصل من 4إلي 5 جنيهات ،والتفاح تراجع إلى20جنيها بدلا من 25 جنيها ،والبرتقال البلدي والعنب 10جنيهات ،لدي بائعي التجزئة .

واشار التجار إلى حزمة البقدونس او الكسبرة أو الشبت او الجرجير بنصف جنيه ،و الملوخية جنيهين للحزمة ،والبامية 15جنيها ،والفلفل الالوان 20 جنيها ،و القثاء 2.5إلي 8جنيهات ،و الخيار البلدي بين 4إلي8 جنيهات، الخيار الصوب 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

واكد التجار أن الفلفل الحار أو الشطة سجل 11جنيها ،و الكوسة 2.5إلي 10جنيهات، والفلفل الألوان 20جنيها،الفاصوليا40جنيها ،والبطاطس من 8 إلى 9جنيهات، والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 8 جنيههات ،والكرنب من 15 إلى 20جنيها للواحدة.

اسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي 10إلي 11جنيها للكيلو ، والباذنجان العروس 5جنيهات إلى 6 جنيهات، والجزر 6إلي 8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 40جنيها، والبامية 10إلي 15جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون بين 5إلي 10جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الجوافة تراوحت بين 10 إلي 15جنيها ،والموز البلدي بين 12 جنيها إلى 15جنيها، والموز المستورد 25جنيها ،والبلح البرحي 30إلي 40جنيها،والتفاح البلدي20 جنيها ،والتفاح الأخضر المستورد 20جنيهًا.

والمح التجار إلى أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 10جنيهات ،و التفاح الاصفر سجل25جنيها،والبرقوق المستورد 25جنيها إلى 30جنيها ، والبرقوق البلدي 25،والتفاح الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح السوري 25،والموز المستورد 25 جنيها.

أسعار الفاكهة

و نوه التجار إلى أن سعر العنب الاسود 15جنيها ،والعنب البلدي 20جنيها ، والعنب الاحمر من 15إلي 20جنيها،التين من 10إلي20جنيها ، الكنتالوب 12جنيهات للكيلو .

وذكر التجار إلى أن سعر المانجو نعومي أو الزبدية أو السكري من 20جنيها إلى 25 جنيها ، والفص80جنيها ، والعويس 40 جنيها ،والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة 20جنيها ،والكمثرى 12جنيها، والخوخ البلدي من 30إلي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 10جنيهات ،والبطيخ 15إلي 20جنيها للواحدة .