إرتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-12-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14- 12- 2022 صعودا وهبوطا ،وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه،وارتفع الباذنجان العروس إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي8 جنيهات ، والخيار 12 جنيها، الكوسة تبدأ من 5جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات،والليمون 8 جنيهات،والكوسة 3 جنيهات،والخيار 5 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

وقال التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 12 جنيها ،والقرنبيط 5 إلى 7 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير جنيه ،والبسلة 14 جنيها ،الفاصوليا 8 جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والباذنجان الملون 12جنيها،والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار البلدي 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ،والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 16جنيها ،والكوسة 5 جنيهات، البطاطس 10 جنيهات إلى 12جنيها ، والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها،والثوم 13 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه،والجوافة 10 جنيهات،والرمان 12جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها ،والعنب البلدي 12.5 جنيه ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 20 جنيها،والكمثرى 17 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 16 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 35جنيها إلى 40 جنيها ، والعنب الكرمسون ب20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وأكد التجار أن سعر التين الابيض 12 إلى 15 جنيها،والتين البرشومي الأسود 12 جنيها،والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .