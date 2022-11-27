إرتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق

إرتفعت أسعار الطماطم اليوم الأحد 27- 11- 2022،وسجل القفص بسوق العبور سجل 120 جنيها بدلا من 80 جنيها أمس الأول بزيادة بقيمة 50 % .

وأضاف التجار أن سعر الطماطم للمستهلك ارتفعت إلي ما بين 6 جنيهات إلي 8 جنيهات بدلا من 4 جنيهات ، – مؤخرا – وتراوح سعر الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة بين 3.5 جنيه إلي 5 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر الطماطم يشهد ارتفاعا وانخفاضا خلال –الفترة الجارية – نتيجة استمرار حالة فواصل العروات التي تمر بها الأسواق حاليا وستستمر إلي نهاية شهر ديسمبر المقبل .

وأوضح التجار أن سبب زيادة اسعار الطماطم هو زيادة تكاليف الأنتاج الزراعي الذي يتراوح بين 20 إلي 25 ألف جنيه للفدان الواحد .

وسجلت أسعار البطاطس – اليوم للمستهلك – ما بين 8 جنيهات إلى 12 جنيها ،البسلة 16 جنيها جنيها، والبصل 6.5 جنيه ،والخيار 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والفاصوليا 10 جنيهات بسوق التجزئة .

و أكد ” التجار” أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 إلي 120 جنيها اليوم بدلا من 50 جنيها إلي 80 جنيها أمس ، والفلفل الحامي 5 جنيهات، والليمون 5 جنيهات،والكوسة 5 جنيهات،والخيار 3 جنيهات،والباذنجان 3 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

وقال التجار أن سعر الكابوتشا في التجزئة تراوح من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات للواحدة،والبروكلي 10 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 8 جنيهات للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والخيار البلدي 5 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه،والبصل الأصفر 6.5 جنيه ،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 10 جنيهات،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .