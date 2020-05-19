ارتفاع أسعار الخضراوات في أسواق الثلاثاء 19-5-2020

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 19-5-2020 وسجلت الكوسة 8 جنيهات مقابل 6 والبصل 7جنيهات بدلا من 6.5،والطماطم 6جنيهات مقابل 5 والخيار ما بين 8 إلي 10جنيهات مقابل 7والخيار البلدي 6.5جنيها طبقا لعدد من تجار الخضراوات والفاكهة.

وأكد عدد من التجار أن ارتفاع درجات الحرارة اثرت علي حالة السوق ،لأنه يعرض كميات كبيرة من الخضراوات للتلف خلال وقبل الجمع والحصاد حتي البيع والتسويق في سوق العبور وبعد ذلك سوق التجزئة.

وتراوح سعر البامية من 20 إلي 30 جنيها والفلفل الألوان ما بين 20 إلي 35جنيها ،وسجل سعر قفص الطماطم بسوق العبور80 جنيها وزن 20كيلو ، الفلفل الرومي أو الحامي 4جنيهات ،والباذنجان الأبيض العروس 4، والباذنجان الرومي حيث وصل سعر الكيلو لـ2جنيه .

وسجلت البطاطس 4جنيهات مقابل 3.5 ،واستغل عدد من التجار انخفاض أسعار الخضراوات بسوق العبور وقاموا بإطلاق مبادرات ضد الغلاء حيث يتم وضع هامش ربح مناسب ويبتكرون عروضا جديدة لترويج لمبيعات محالّ الخضراوات والفاكهة حيث يتم بيع 2كيلو بصل أحمر بـ10 جنيهات و4 كيلو بطاطس تحمير بـ10 جنيهات .

وانتشرت هذه المبادرات في مناطق شبرا وبهتيم والعبور وغيرها وسجل 4 كيلو بطاطس 10 جنيهًات و4 كيلو طماطم 20 جنيها ، و2.5 كيلو خيار و3 كيلو كوسة و4 كيلو جزر و2.5 كيلو فاصوليا بـ20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الخضراوات في سوق العبور يختلف عن سوق التجزئة؛ لأنه يتم احتساب تكاليف النقل والأجور وإيجارات المحالّ والعمالة، وأيضًا الفاقد من الثمار، كل ذلك تتم إضافته على سعر الكيلو.

ولفتوا إلى أن المبادرات الشعبية تجلب الخضراوات الخاصة بها من الأرض الزراعية مباشرة، بخلاف الأسواق المتخصصة التي تضيف هذه الأسعار على السعر النهائي.

وكشفوا عن أن هذه الأسعار والعروض تجلب الشرائح الأكثر شرائية من الزبائن التي تتجه للتخزين، خلال الفترة الحالية، حيث يوجد الكثير من اتجاهات التخزين من المستهلكين.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى : 18 جنيهًا

الباذنجان العروس: 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4جنيهات

الباذنجان المخدد: 6 جنيهات

الليمون:12 إلي 16 جنيهًا

فلفل شطة: 4 جنيهات

فلفل رومى: 4 جنيهات

بسلة سكري: 8 جنيهات

بامية فلاحى: 30جنيهًا

ملوخية بلدى: 10 جنيهات

كرمب: 7 جنيهات

خس بلدي : 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة : 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

أسعار الفاكهة

العنب الأحمر :35جنيها

العنب الأخضر:20

المشمش:15جنيها

البرقوق:35إلي 50جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 8 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات