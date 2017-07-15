إرتفاع أسعار البامية والفاصوليا والثوم يسجل 22 جنيها

الصاوي أحمد:بدأت أسعار بعض أصناف الخضر فى الارتفاع مع قرب نهاية موسمها، إذ وصل سعر كيلو الثوم البلدي إلى 22 جنيها، بدلا من 20 جنيها، وارتفعت البامية 5 جنيهات مسجلة 20 جنيها، وارتفعت الفاصوليا 12 جنيها مسجلة 20 جنيها. واستقرت الكوسة عند 8 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والطماطم 3.5 جنيه،



الصاوي أحمد:

بدأت أسعار بعض أصناف الخضر فى الارتفاع مع قرب نهاية موسمها، إذ وصل سعر كيلو الثوم البلدي إلى 22 جنيها، بدلا من 20 جنيها، وارتفعت البامية 5 جنيهات مسجلة 20 جنيها، وارتفعت الفاصوليا 12 جنيها مسجلة 20 جنيها.

واستقرت الكوسة عند 8 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والطماطم 3.5 جنيه، ويتراوح سعر البصل بين 3 إلى 3.5 جنيه، والليمون بين 20 إلي 30 جنيها.

وأشاروا إلى أن أسعار الباذنجان الأبيض، و”العروس” بلغت 6 جنيهات لكل منهما، والرومى سجل 5 جنيهات، والفلفل البلدى والرومى 6جنيهات، وورق العنب 15 جنيها، والفلفل الألوان 12 جنيها.

وكانت جميع أسعار الخضر والفاكهة قد ارتفعت خلال أجازة العيد، بسبب زيادة أسعار النولون، ثم ما لبثت أن عادت للاستقرار.

وشهدت الأسواق استقرارا فى أسعار الفاكهة، إذ سجل التين البرشومى 12 جنيها للكيلو، واستقرت المانجو بأصنافها بين 10 و15 جنيها، والعنب الأحمر والأصفر 5 جنيهات، والكانتالوب 5 جنيهات، والخوخ 6.5 جنيه، والموز البلدى 10جنيهات، والبرقوق البلدى 20 جنيها، وسجل المشمش 10جنيهات، كمتوسط، حسب الجودة .

