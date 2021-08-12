اقتصاد وأسواق

إرتفاع أسعار الأسمدة بالمحافظات والشيكارة تلامس 400جنيها

بعد انطلاق الموسم الصيفي واحتياج غالبية المزارعين للتسميد
الصاوي أحمد 8:37 ص, الخميس, 12 أغسطس 21 8:37 ص, الخميس, 12 أغسطس 21

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قفز سعر شيكارة سماد اليوريا إلى400جنيها في السوق السوداء مقابل 380جنيها قبل الزيادة نتيجة انطلاق الموسم الصيفي واحتياج غالبية المزارعين للتسميد حاليا .

وارتفعت أسعار اسمدة اليوريا في المحافظات منذ الشهر الماضي بشكل مبالغ فيه علي اعتبار وصول سعر الطن الي 7000جنيه بدلا من 4600جنيها بزيادة بقيمة 2400جنيه .

وفسر تجار ذلك الارتفاع الي زيادة أسعار الأسمدة عالميا وارتفاع اسعار النولون العالمية ،وتوجيه الشركات معظم الإنتاج الي الأسواق الأوربية للاستفادة من السعر الجيد ، ويصل سعر الطن المصدر حاليا الي 390/430دولار .

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وأكد الدكتور ماهر ابو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الاوسط بشركة جيت العالمية ،ان سعر طن الاسمدة ارتفع عالميا نتيجة زيادة سعر النولون .

وأوضح ابو جبل أن سعر طن الاسمدة في الصعيد يرتفع 30%عن الدلتا بسبب اضافة نولون وشحن اكبر ،،مفسرا ذلك إلى ارتفاع سعر تكالليف الشحن العالمية خاصة الصينية منها من 1500دولار الي 8500دولار للشحنة الواحدة اقل من 30طن ، و تعطش الأسواق الاوربية للاسمدة بعد استمرار ازمة النقل وكورونا .

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وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، رغم ثبات أسعار الأسمدة المدعمة عند 3290 جنيها لطن سماد اليوريا و3190 لطن سماد النترات إلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق الحرة ووصول طن اليوريا من 7500 إلي 8000 جنيها وارتفاع طن سماد النترات إلي 7000 يزيد الأعباء علي المزارعين.

وأضاف أن كميات الأسمدة المدعمة لا تكفي احتياجات الفلاحين الزراعية وتتأخر غالبا عن الميعاد المناسب للتسميد ، مما يجبر الفلاحين للجوء للسوق الحرة لتكملة احتياجتهم من الأسمدة وتلبية حاجة المحاصيل من السماد في الأوقات المناسبة.

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وأوضح نقيب الفلاحين أنه مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق وتأخر وصول الأسمدة المدعمة وعدم كفايتها فإن المزارعين في المناطق البعيدة يشكون ضعف منظومة توزيع الأسمدة.

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بقلم الصاوي أحمد

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