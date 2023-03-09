إرتفاع أسعار أعلاف الدواجن 800 جنيها للطن اليوم الخميس9-3-2023

قفزت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 9-3-2023 بقيمة 800 جنيها لدي عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة بالدواجن وكذلك علائق البياض والبط بقيمة 700 جنيها و الماشية والارانب والرومي والمواشي زادت بقيمة 500 جنيها وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الاسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة .

وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 23500 جنيها إلى 22400 جنيها – تسليم أرض المصنع- طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات .

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 23500جنيه علي الأقل وبروتين 23% سجل 23200 جنيها .

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21 %سجل 23150جنيها ،وناهي 19 % سجل 23050جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 22400 جنيه وعلف ست البيت 22600 جنيها .

وأكد التجار أن سعر طن العلف البياض تراوح بين 21000 إلى 21500 جنيها وعلف الرومي 22500 إلى 24600 جنيها للطن ،وأعلاف البط 18180 جنيها إلي 21000جنيه و علف الأغنام 13000 جنيها إلي 14500 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر طن علف الماشية سجل 16000جنيها للطن حتي 16800 .

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار أن طن النخالة أو الردة سجل 9950جنيها ،و الذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 17700 بارتفاع 900 جنيها-تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 16700 جنيها للطن وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي ب17400جنيها للطن .

وأوضح التجار التجار أن سعر الجيلوتين المستورد سجل 45000 جنيه بارتفاع 1000 جنيه و الجيلوتين المحلي 44000 والردة المحلية 9950جنيها والجلوتوفيد 14500جنيها بزيادة 1400 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة تراوح بين 30000 جنيه إلى 33000 جنيه و وكسب الصويا بروتين 46% سجل 29000 جنيه للطن المحلي ،وبروتين 44% سجل 28000 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيها.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر طن قشر الصويا 7500 جنيه للطن و مخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألف وكسب فول السوداني 13 ألف وكسب البنجر 7500 إلى 12 ألف وتفلة زيتون ب7000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17000 جنيها ومستخلص عباد محلي 13800 جنيها .

وكان سعر طن العلف لبعض الشركات ارتفع في الفترة الماضية الي 26000 جنيها للطن المخصصة للرومي ، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 17000 جنيها .

ومن جانبه أفاد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعا في أسعار طن الأعلاف للدواجن خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية الاسعار بقيمة 800 جنيها.

وأكد السيد أن أسباب ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا وأيضا صعود الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وألمح السيد إلي أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.