إرتفاع أرباح مصر للتأمين لـ 1.3 مليار جنيه في 9 شهور

كتب- ماهرابوالفضل:نجحت شركة مصر للتأمين-إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- في رفع مؤشر الربحية ـ لتقفز الي 1.3 مليار جنيه في التسع شهور الاولي من العام المالي الحالي 2017/2018، في الفترة من اول يوليو من العام الماضي حتي نهاية مارس من العام الجاري، مقابل 1.17 مليار جنيه في الفترة الم

كتب- ماهرابوالفضل:

نجحت شركة مصر للتأمين-إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- في رفع مؤشر الربحية ـ لتقفز الي 1.3 مليار جنيه في التسع شهور الاولي من العام المالي الحالي 2017/2018، في الفترة من اول يوليو من العام الماضي حتي نهاية مارس من العام الجاري، مقابل 1.17 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2016/2017، بزيادة قيمتها 130 مليون جنيه، وبنسبة نمو بلغت 11%.

وكشف حسين رئيس مجلس إدارة “مصر للتأمين” ان شركته تسعي لتعزيز مؤشر الربحية من خلال بعض المحاور، من بينها تنفيذ سياسات جديدة بأدوات عصرية فى تطوير منتجات التأمين، ومنها الطبى.

اضاف ان شركته شرعت فى تطوير سياسات الإكتتاب التأمينى فى هذا المجال وقامت باصدار وثائق للتأمين الطبى تلامس إحتياجات المواطن من الجودة ومستوى الخدمة والاسعار بالإضافة الى تقديم أفضل الخدمات التأمينية فى مجال الطبى من نظم طبية متقدمة وشبكات حديثة لنظم المعلومات والتعاقد مع أفضل مقدمى الخدمات الطبية .