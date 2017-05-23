إربو بلس: 600 مليون دولار حجم سوق الموسيقى أونلاين بالشرق الأوسط وأفريقيا‎

محمود جمال:

قال مدحت كرم الرئيس التنفيذي لشركه اربوبلس الذراع الاستثمارية لاورنج في مجال حلول خدمات القيمة المضافة اربو بلس إن حجم سوق الموسيقي اونلاين عبر المحمول فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار مقارنة ب 30 إلى 40 مليار دولار سنويا.

وأوضح كرم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته ارونج أمس الثلاثاء ان شركته تستثمر 5 ملايين دولار سنويا.



ومن جهته، قدر أشرف حليم نائب الرئيس التنفيذي لشركه أورنج مصر للاتصالات للشؤون التجارية أن الشركة طرحت تطبيق غنيلي منذ عام ولديها اكثر من 500 الف مستخدم حتى الآن، وبين أن أورنج حققت نجاحا في حملاتها الدعائية أشهرها دايما مع بعض.