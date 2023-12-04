«إرادة» تتقدم لـ«الرقابة المالية» للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ”إرادة” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الشركة تعتزم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف الحصول على رخصة نشاط التمويلات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف -فى حواره مع برنامج CEO Level الذى تمت إذاعته أمس على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب- أن «إرادة» تعمل حاليًا على إنهاء إجراءات زيادة رأسمالها من 115 إلى 150 مليون جنيه، بهدف التوافق مع متطلبات الرقابة المالية.

ورجح بداية العمل الفعلى فى النشاط الجديد خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنها تعتزم توجيه جزء كبير من المحفظة لذلك المجال.

ولفت «أبوالعزم»، لـ«CEO Level» -الذى يُذاع مساء الأحد من كل أسبوع، ويقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال- إلى أن «إرادة» تستهدف الوصول بحجم محفظة التمويلات إلى 10 مليارات جنيه، وبعدد عملاء يقدر بنحو مليون عميل خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أنها ستصل إلى 500 مليون بنهاية 2023، والذى يعد أول عام لها فى ممارسة نشاط التمويلات متناهية الصغر.

وأوضح أن «إرادة» التى تأسست 2022، تستهدف اقتناص صدارة شركات التمويل متناهى الصغر عقب 3 أعوام من الآن، إضافة إلى الوصول بشبكة فروعها إلى 300.

وقال إن حجم التمويلات التى حصلت عليها «إرادة» خلال الفترة الماضية يقدر بنحو 600 مليون جنيه، من 4 بنوك «الأهلى – مصر – ABC – القاهرة» إلى جانب 100 مليون أخرى من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتتفاوض «إرادة» مع كل من «تنمية الصادرات» و«ميد بنك» للحصول على تمويلات بـنحو 300 مليون جنيه.

يُذكر أن «إرادة» تأسست فى يونيو 2022، بالشراكة بين «اتصالات من إى أند» بنسبة %65، وصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى التابع للسيادى المصري، بنسبة %25، و%10 لـ«عمرو أبوالعزم».

وحصلت «إرادة» على رخصة مزاولة نشاط تمويل متناهى الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية فى ديسمبر 2022.