ثقافة وفنون

«إذا ثبتت صحة الواقعة».. مهرجان القاهرة السينمائي: استبعاد فيلم المخرج المتهم بالتحرش

مؤكدًا احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش
المال - خاص 6:32 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 6:32 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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أصدر مهرجان القاهرة السينمائي، بيانا بشأن ما تم تداوله عن واقعة تحرش مخرج أحد الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية.

ويؤكد مهرجان القاهرة السينمائي على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.

وقد تابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، فإن المهرجان درءًا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تشير إلى صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.

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وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقًا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احترامًا للجمهور الذي حجز التذكرة.

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بقلم المال - خاص

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