«إديوباى» تستهدف إغلاق جولة تمويلية بقيمة مليونى دولار

تعتزم شركة «إديوباى» -المتخصصة فى تقديم حلول التمويل الاستهلاكى للخدمات التعليمية عبر منصة إلكترونية- إغلاق جولة تمويلية بقيمة تصل إلى مليونى دولار خلال سبتمبر المقبل.

كشف عمر دويدار، الشريك المؤسس للشركة، عن إجرائها مفاوضات مع صناديق استثمارية أجنبية، أبرزها «أكسيا» الأمريكى، الذى يقدم تمويلات للكيانات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب صناديق رأسمال مخاطر ومؤسسات مالية إماراتية وسعودية وتونسية أخرى – دون تحديد أسمائها.

وقال «دويدار» فى تصريحات لـ«المال» أن «إديوباي» تعتزم استغلال %35 من حصيلة الجولة التمويلية المرتقبة فى تطوير استراتيجية التسويق خارج الحدود و%35 فى تحديث العمليات، و%30 فى الحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى من هيئة الرقابة المالية.

وألمح إلى أن المنصة تسعى إلى تحقيق حجم معاملات بقيمة تتراوح من 400 إلى 600 مليون جنيه خلال العام الحالى، حيث أن متوسط المصروفات التعليمية لكل المراحل الدراسية يقدر بحوالى 40 ألف جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أنها تستهدف التوسع فى أسواق السعودية والإمارات والكويت بنهاية 2023.

وتابع «دويدار» أن سوق الخدمات التعليمية تضم نحو 30 مليون طالب.

وأوضح أن «إديوباى» تستهدف الوصول إلى 28 ألف عميل بنهاية العام الحالي، مؤكداً نجاحها فى تمويل مصروفات دراسية لنحو 200 عميل من المدارس والجامعات حتى الربع الثالث من العام الحالي، إلى جانب تسجيل 1000 مستخدم نشط عبر التطبيق.

ولفت إلى أن «إديوباي» تلقت خلال العام الماضى نحو 2000 طلب لتمويل المصروفات الدراسية، كما تتعامل مع 6 شركات فى قطاع حلول المدفوعات الإلكترونية، مثل فورى وأمان وأخرى للتمويل الاستهلاكى مثل فاليو وبنوك حكومية، إضافة إلى وجود مباحثات مع بنكين من القطاع الخاص لتوقيع اتفاقيات تقديم خدمات التمويل.

وأفاد «دويدار» بأن قاعدة عملاء الشركة تضم عددًا من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مثل «الجلالة» و«الألمانية» و«الأمريكية» و«الكندية الدولية» (CIC)، و«القاهرة» و«الإسكندرية» إلى جانب جامعتى «EAE» فى إسبانيا و«كوفنترى» فى إنجلترا.

يشار إلى أن «إديوباى» تأسست عام 2019 لتقديم حلول خدمات التمويل الاستهلاكى للخدمات التعليمية المختلفة، مثل مصاريف الجامعات والمدارس ومستلزماتها، إضافة إلى رسوم رسالتى الماجستير والدكتوراه.